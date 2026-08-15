Juez experimentado en Olimpia vs. Vasco da Gama

Olimpia y Vasco da Gama definirán el próximo jueves la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en duelo a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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El cotejo de ida, cumplido en la semana en Río de Janeiro, finalizó 0-0, por lo que la llave entre albinegros está más que abierta.

Esteban Ostojich, quien dirigió la final del Mundial de Clubes 2020 entre Bayern Múnich y Tigres de México, será el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento entre el Decano paraguayo y el Gigante de la Colina carioca.

Los líneas serán Carlos Barreiro y Héctor Bergalo, el cuarto juez Javier Feres, el encargado del VAR Antonio García, y el asistente de cabina Santiago Fernández, todos de nacionalidad uruguaya.

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En cotejo en la Ciudad Maravillosa, que arrojó un marcador en blanco, había sido conducido por el argentino Herrera.

El clasificado entre Olimpia y Vasco da Gama lidiará en cuartos de final con el vencedor de la llave entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe de Bogotá.