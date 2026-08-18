El ofensivo equipo de Olimpia para el duelo contra el Vasco da Gama

Olimpia y Vasco da Gama definirán el jueves la serie de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, en duelo a celebrarse en el Defensores del Chaco, a las 19:00.

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El partido de ida, desarrollado la semana pasada en Río de Janeiro, había finalizado con el marcador del blanco.

Si bien el Decano logró su objetivo de salir bien parado de Brasil, la propuesta defensiva demostrada contra el Gigante de la Colina fue cuestionada por un sector de la afición, ya que el equipo del argentino Pablo “Vitamina” Sánchez prácticamente no tuvo ataque.

Para el desquite, el más ganador del fútbol paraguayo pondrá toda la carne al asador, como corresponde, en pos de la victoria clasificatoria. El que pase en esta llave lidiará en cuartos con el vencedor de la serie entre el argentino River Plate y el colombiano Independiente Santa Fe de Bogotá.

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La dirigencia franjeada puso a la venta 35.000 localidades y quedan pocas. Los visitantes cuentan con 2.000 lugares disponibles.

Las novedades en el ofensivo elenco del Expreso son Juan Fernando Alfaro, en el mediocampo, y Tiago Caballero y Carlos Sebastián Ferreira, en la delantera.

La probable formación: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Bryan Bentaberry, Mateo Gamarra y Esteban Matus; Eduardo Delmás, Juan Fernando Alfaro, Richard Sánchez y Bernardo Romeo Benítez; Tiago Caballero y Carlos Sebastián Ferreira.