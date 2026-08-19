Atlético Mineiro sobrevive con un gol agónico de Cuello y avanza a cuartos

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez estuvo contra las cuerdas durante buena parte del encuentro y necesitó de una actuación sobresaliente del arquero Everson para mantenerse con vida. Cuando la serie parecía encaminarse a los penales, apareció el argentino Tomás Cuello, quien marcó el 2-2 definitivo en el minuto 93 y desató el festejo de los cerca de 30.000 aficionados del Galo.

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Bragantino, obligado a remontar el 0-1 de la ida, salió decidido a buscar el partido y dominó las acciones durante buena parte del primer tiempo. El paraguayo Isidro Pitta fue uno de los primeros en exigir a Everson, quien también respondió ante los remates de Lucas Barbosa y Juninho Capixaba.

Mineiro tuvo pocas respuestas ofensivas y apenas inquietó con Bernard. En el tiempo añadido de la primera mitad, Everson volvió a lucirse ante Pitta y posteriormente frente al argentino José Herrera. Sin embargo, nada pudo hacer ante Eric Ramires, quien aprovechó una asistencia de Barbosa para abrir el marcador y dejar la eliminatoria igualada.

La reacción del conjunto local llegó tras el descanso. Mineiro salió con otra actitud y encontró el empate a los 52 minutos. Maycon aprovechó un despeje defectuoso de la defensa tras un córner y, desde la frontal del área, sacó un potente remate que terminó en el fondo de la red.

Con el 1-1, el partido se volvió de ida y vuelta. Bragantino mantuvo una mayor intención de juego asociado, mientras el equipo de Domínguez apostó por los contragolpes. Los ingresos del colombiano Mateo Cassierra y Alan Minda reforzaron esa estrategia.

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La apuesta del entrenador argentino estuvo cerca de costarle caro al Mineiro. A los 81 minutos, Eduardo Sasha, exjugador del Galo, apareció en el área para conectar de cabeza un córner previamente peinado por Barbosa y establecer el 2-1. El resultado volvía a poner al conjunto paulista al frente de la eliminatoria y dejaba al local al borde de la eliminación.

Cuando todo parecía conducir a la tanda de penales, apareció Cuello. El atacante argentino recuperó la pelota en el mediocampo, aceleró hacia el área y, tras avanzar varios metros, sacó un remate cruzado desde el balcón del área para establecer el 2-2 a los 93 minutos.

El gol significó el alivio definitivo para Atlético Mineiro, que evitó una eliminación inesperada y mantuvo vivo su sueño continental.

El subcampeón de la edición 2025 de la Sudamericana ya está entre los ocho mejores del torneo y espera rival. En los cuartos de final se enfrentará al vencedor de la serie entre Santos y Macará de Ecuador.