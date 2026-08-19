River Plate rescata un empate en Bogotá ante un Santa Fe que perdonó

El equipo dirigido por el uruguayo Pablo Repetto mostró una imagen superior a la de su rival y generó varias situaciones claras frente al arco defendido por Santiago Beltrán. River, pese a contar con una plantilla de nombres importantes, volvió a evidenciar dificultades para generar juego ofensivo.

El conjunto argentino tuvo la primera ocasión del partido. Ángel Correa ejecutó un tiro libre desde un costado y Lautaro Rivero conectó de cabeza, pero el arquero Weimar Asprilla respondió con una buena intervención.

Santa Fe reaccionó rápidamente. Hugo Rodallega exigió a Beltrán con un remate y, poco después, Nahuel Bustos estuvo a centímetros de abrir el marcador. Tras una buena combinación ofensiva, el argentino sacó un disparo que terminó impactando en el poste a los 14 minutos.

Con el correr de los minutos, el partido perdió intensidad, aunque el conjunto local mantuvo la iniciativa y encontró espacios a espaldas de los centrales Rivero y Nicolás Otamendi. A los 42 minutos, Jader Obrián filtró un pase para Bustos, quien volvió a rematar contra el palo y dejó escapar otra inmejorable oportunidad.

La historia se repitió en el segundo tiempo. Apenas a los 48 minutos, un error de Rivero en la salida dejó a Bustos mano a mano, pero el delantero intentó superar a Beltrán con un remate por encima y la pelota terminó fuera.

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River intentó cambiar su funcionamiento con el ingreso de Thiago Almada, uno de los fichajes más destacados de la temporada en el fútbol sudamericano, pero el volante tampoco logró darle mayor profundidad al conjunto dirigido por Eduardo Coudet.

Santa Fe buscó hasta el final el gol de la victoria, aunque nuevamente careció de precisión en los metros finales. River, en tanto, se conformó con un resultado que le permite definir la serie como local.

El pase a los cuartos de final se resolverá el próximo miércoles en el estadio Más Monumental de Buenos Aires, donde River Plate buscará hacer valer su localía para avanzar de ronda.