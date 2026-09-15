Vasco da Gama vs. Santa Fe hoy: hora, formaciones y TV en vivo

Vasco da Gama e Independiente Santa Fe disputan hoy la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El Almirante del portugués de Pedro Emanuel y el León del uruguayo Pablo Repetto definen al primer semifinalista del segundo certamen de clubes más importante del continente. En la ida, igualaron sin goles en Bogotá y por ende, la serie está abierta.

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El conjunto carioca, que eliminó a Olimpia en los octavos de final (global 4-1), y el cuadro cafetero juegan a las 19:00, hora de Paraguay, en el estadio São Januario de la ciudad de Río de Janeiro. El vencedor de la llave enfrenta al ganador de São Paulo vs. Boca Juniors. El Xeneize, que ganó 1-0 de local, visita este martes al Tricolor paulista en el Morumbí de São Paulo (21:30).

Vasco da Gama vs. Santa Fe: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:00 horas

Argentina: 19:00 horas

Brasil: 19:00 horas

Uruguay: 19:00 horas

Chile: 18:00 horas

Ecuador: 17:00 horas

Colombia: 17:00 horas

Perú : 17:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

Bolivia : 18:00 horas

El Salvador: 16:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos - Oeste: 15:00 horas

Estados Unidos - Este: 18:00 horas

Inglaterra: 23:00 horas

España: 00:00 horas

Bélgica: 00:00 horas

Marruecos: 23:00 horas

Sudáfrica: 00:00 horas

Vasco da Gama vs. Santa Fe: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

ESPN 2

Tigo Star: ESPN 2, canal 104

IP TV Copaco: ESPN 2, canal 50

Personal Flow: ESPN 2, canal 101

Claro TV: ESPN 2, canal 63

Vasco da Gama vs. Santa Fe: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?

Disney +

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La formación de Vasco da Gama vs. Santa Fe en la Copa Sudamericana 2026

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Cuiabano; Santiago Sosa; Marino Hinestroza, Thiago Mendes, Tche Tche, Adson; Claudio Spinelli.

DT: Pedro Emanuel.

La formación de Santa Fe vs. Vasco da Gama en la Copa Sudamericana 2026

Weimar Asprilla; Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Daniel Torres, Jhojan Torres; Franco Fagúndez, Jáder Obrian, Emerson Rodríguez y Hugo Rodallega.

DT: Pablo Repetto.