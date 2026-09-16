Mineiro remonta ante el Santos y avanza a semifinales de la Sudamericana

Una tromba inicial y golpe de realidad

Con la pesada carga de la ida a cuestas, el Mineiro no le dio tregua al Santos y salió a comerse la cancha. Tan solo a los 17 segundos de juego, un centro raso de Fred encontró la libertad de Bernard, quien abrió el marcador de forma fulgurante. Lejos de frenar, los locales mantuvieron el pie en el acelerador y, antes de cumplirse los primeros veinte minutos, igualaron el global (2-0) gracias a un soberbio disparo de Reinier Jesus directo al ángulo tras deshacerse de su marca.

Sin embargo, el Santos reaccionó aprovechando un error fortuito de la zaga local. Al minuto 27, un tiro libre ejecutado por Benjamín Rollheiser al corazón del área terminó en un desafortunado autogol de Lyanco en su afán por despejar. Lejos de venirse abajo, el cuadro minero recuperó la intensidad asfixiante y encontró el 3-1 antes del descanso (3-1 parcial) gracias a un nuevo tanto de Reinier en el minuto 40, libre de marca en el área.

Tensión máxima hasta el tiempo añadido

En la segunda mitad, el Santos supo sufrir el asedio y esperó su oportunidad para asestar un golpe letal. Este llegó en el minuto 72, cuando Gabriel ‘Gabigol’ Barbosa apareció para enviar el balón al fondo de la red y poner el 3-2 en el partido (4-3 global favorable al Santos).

Cuando la eliminatoria parecía teñirse de blanquinegra, emergió la épica a dos minutos del final del tiempo reglamentario. Tomás Cuello cazó un balón en el borde derecho del arco para anotar el 4-2 definitivo, igualando un vibrante 4-4 en el marcador global que obligó a definirlo todo desde los once metros.

Gabriel Delfim, el héroe de la noche

En la tanda de penaltis, la figura del guardameta suplente Gabriel Delfim se agigantó para compensar la ausencia del titular Everson. Delfim detuvo tres lanzamientos —comenzando por un débil remate inicial de ‘Gabigol’ y rubricando su exhibición con dos paradas más a Schmidt y Arthur—.

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Con un sólido 3-1 en la ejecución de los penales, el Atlético Mineiro sella su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde buscará el billete a la gran final midiéndose ante el vencedor de la llave entre el Montevideo City Torque uruguayo y el Cienciano peruano.

Ficha técnica del partido:

Atlético Mineiro: Gabriel Delfim; Alan Franco (minuto 80, Gustavo Scarpa), Lyanco (minuto 80, Thiago Borbas), Vitão, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon (minuto 70, Natanael), Fred; Bernard (minuto 69, Igor Gomes), Tomás Cuello, Reinier Jesus (int: Cassierra). Entrenador: Eduardo Domínguez.

Santos: Gabriel Brazão; Rodinei, Willian Arão, Luan Peres (int: Lucas Veríssimo), Escobar; João Schmidt, Gustavo Henrique (int: Arthur Melo), Gabriel Bontempo, Benjamín Rollheiser (minuto 79, Oliva); Rony (minuto 85, João Ananias), Gabigol. Entrenador: Cuca.

Goles: 1-0, minuto 1: Bernard. 2-0, minuto 20: Reinier Jesus. 2-1, minuto 29: Lyanco, en meta propia. 3-1, minuto 41: Reinier Jesus. 3-2, minuto 72: Gabigol. 4-2, minuto 92: Cuello.

Tanda de penales: 0-0: Gabigol, ataja Delfim. 1-0: Scarpa, gol. 1-0: Schmidt, ataja Delfim. 2-0: Igor Gomes, gol. 2-1: Bontempo, gol. 2-1: Fred, ataja Brazão. 2-1: Arthur, ataja Delfim. 3-1: Borbas, gol.

Árbitro: el argentino Facundo Tello amonestó a Rodinei y Luan Peres. Incidencias: partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana jugado en el estadio Arena MRV, en la ciudad brasileña de Belo Horizonte.