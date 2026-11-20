“Sabemos que habrá más hinchas de Boca porque Colombia es de Boca, pero en la cancha somos once contra once”, manifestó Domínguez durante la rueda de prensa previa al encuentro, en la que transmitió confianza en la preparación física y futbolística de su equipo.

El técnico argentino afirmó que el Galo llega en buenas condiciones a la definición continental y descartó que el desgaste físico sea un inconveniente para sus dirigidos.

“No estamos mal físicamente, somos un equipo bien preparado y llegamos bien”, señaló el entrenador, quien explicó que todavía esperará al último entrenamiento para tomar algunas decisiones sobre la formación titular.

Las claves del partido y el análisis del rival

Domínguez reconoció la dificultad que representa enfrentar a Boca Juniors, al que describió como un equipo “ordenado y agresivo”, pero aseguró que sus dirigidos tienen argumentos para competir frente a uno de los clubes más importantes del continente.

“Las finales se juegan siendo inteligentes, aprovechando los momentos y reduciendo las posibilidades del rival”, explicó el técnico, quien considera que el funcionamiento del mediocampo será determinante para establecer el control del partido.

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El entrenador destacó especialmente la combinación de juventud y experiencia de su plantilla y expresó su confianza en la capacidad de sus futbolistas para responder a la exigencia de una final internacional.

El estratega también se refirió al recorrido de Atlético Mineiro en anteriores definiciones, incluidas las dos que perdió antes de esta nueva oportunidad de conquistar un título internacional: las de la Libertadores de 2024 y la Sudamericana de 2025.

Esa experiencia, según dijo, forma parte del aprendizaje de un grupo que vuelve a encontrarse ante un partido decisivo. “Solo estoy pensando en ganar mañana. Queremos ganar para terminar siendo los mejores”, sostuvo.

Plan táctico ante Paredes y el clima de Barranquilla

Sobre el planteamiento táctico, el entrenador elogió al mediocampista Leandro Paredes, a quien consideró el mejor futbolista de Boca Juniors, y explicó que su cuerpo técnico estudia diferentes alternativas para limitar su influencia en el juego.

En ese sentido, anticipó que Atlético Mineiro combinará distintas formas de presión y vigilancia, teniendo en cuenta que el partido exigirá trabajo tanto en las fases ofensivas como defensivas. “Vamos a equiparar la agresividad argentina con el talento del Mineiro”, resumió.

Por último, el entrenador también habló de las condiciones climáticas de Barranquilla, caracterizadas por el calor y la humedad, aunque consideró que no representan una ventaja particular para ninguno de los dos equipos. “El clima afecta a los dos. Es caliente y húmedo, pero cuando rueda la pelota lo que queda es una final”, manifestó.