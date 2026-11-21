Atlético Mineiro y Boca Juniors disputan hoy la Final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro enfrenta al Galo en el estadio Metropolitano de Barranquilla: el partido arranca a las 19:30, hora de Paraguay. Arbitra Andrés Matonte con VAR de Antonio García, ambos uruguayos. Por su lado, los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Ulises Mereles son cuarto juez y AVAR respectivamente.
Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: ¿A qué hora es hoy el partido?
- Paraguay: 19:30 horas
- Argentina: 19:30 horas
- Brasil: 19:30 horas
- Uruguay: 19:30 horas
- Chile: 19:30 horas
- Ecuador: 17:30 horas
- Colombia: 17:30 horas
- Perú: 17:30 horas
- Venezuela: 18:30 horas
- Bolivia: 18:30 horas
- El Salvador: 16:30 horas
- México: 16:30 horas
- Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas
- Estados Unidos - Este: 17:30 horas
- Inglaterra: 22:30 horas
- España: 23:30 horas
- Bélgica: 23:30 horas
- Marruecos: 22:30 horas
- Sudáfrica: 00:30 horas
Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?
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- Tigo Star: Tigo Sports, canal 100
- IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60
- Personal Flow: Tigo Sports
Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: ¿Dónde ver hoy el partido on-line?
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