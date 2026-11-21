Atlético Mineiro y Boca Juniors disputan hoy la Final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize de Ángel Romero y Adam Bareiro enfrenta al Galo en el estadio Metropolitano de Barranquilla: el partido arranca a las 19:30, hora de Paraguay. Arbitra Andrés Matonte con VAR de Antonio García, ambos uruguayos. Por su lado, los paraguayos Juan Gabriel Benítez y Ulises Mereles son cuarto juez y AVAR respectivamente.

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: ¿A qué hora es hoy el partido?

Paraguay: 19:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Perú : 17:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Bolivia : 18:30 horas

El Salvador: 16:30 horas

México: 16:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 14:30 horas

Estados Unidos - Este: 17:30 horas

Inglaterra: 22:30 horas

España: 23:30 horas

Bélgica: 23:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 00:30 horas

Atlético Mineiro vs. Boca Juniors: ¿Dónde ver hoy el partido por TV?

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