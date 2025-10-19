Cerro Porteño vs. Olimpia, el último superclásico de la temporada 2025

Cerro Porteño y Olimpia juegan hoy una nueva edición del superclásico de la Primera División de Paraguay. Por la fecha 17 del torneo Clausura 2025, el Ciclón enfrenta al Decano en La Nueva Olla de Asunción: es a las 17:30 con arbitraje de Juan Gabriel Benítez y VAR de Derlis López. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, en la pelea por el campeonato

Cerro Porteño lucha por el título de campeón: el Ciclón de Jorge Bava está obligado a ganar para volver a depender de sí después de la victoria de Guaraní, que remontó y derrotó 2-1 a Recoleta y amplió a 4 puntos la ventaja en la tabla de posiciones. Además, el Azulgrana quiere cortar la racha de 8 partidos (4 derrotas y 4 empates) sin superar al tradicional rival en el General Pablo Rojas.

Olimpia, en la lucha por un cupo internacional

Olimpia tiene como objetivo por el resto del certamen conquistar un boleto continental. El Decano de Éver Hugo Almeida es sexto con 52 puntos y ocupa puestos de Copa Sudamericana. Pero la posición no está asegurada porque Recoleta es séptimo con 51 y 2 de Mayo, que superó 1-0 a Nacional, es sexto con 47 y Sportivo Ameliano, que venció 2-1 a Libertad, es octavo con 44.

La formación de Cerro Porteño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Gustavo Velázquez, Bruno Valdez, Matías Pérez, Blas Riveros; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Cecilio Domínguez; Juan Manuel Iturbe y Luis Amarilla.

La formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, Héctor David Martínez, Abel Paredes; Rodney Redes, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Iván Leguizamón; Carlos Sebastián Ferreira.