Superclásico
21 de febrero de 2026 - 10:28

Cerro Porteño vs. Olimpia: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Gustavo Vargas (14), jugador de Olimpia, disputa el balón en el superclásico frente a Cerro Porteño por la sexta fecha del torneo Clausura 2025 de la Primera División de Paraguay en el estadio Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Paraguay,Gustavo Machado, ABC Color

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy el primer superclásico del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Por ABC Color

Cerro Porteño y Olimpia disputan hoy el primer superclásico de la temporada: el Ciclón y el Decano juegan por la sexta fecha del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo: a las 18:30, hora de Paraguay, en La Nueva Olla de Asunción. Dirige David Ojeda con VAR de Carlos Paul Benítez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿A qué hora juega hoy?

Paraguay: 18:30 horas

Argentina: 18:30 horas

Brasil: 18:30 horas

Uruguay: 18:30 horas

Chile: 18:30 horas

Ecuador: 16:30 horas

Colombia: 16:30 horas

Perú: 16:30 horas

Venezuela: 17:30 horas

Bolivia: 17:30 horas

El Salvador: 15:30 horas

México: 15:30 horas

Estados Unidos - Oeste: 13:30 horas

Estados Unidos - Este: 16:30 horas

Inglaterra: 21:30 horas

España: 22:30 horas

Bélgica: 22:30 horas

Marruecos: 22:30 horas

Sudáfrica: 23:30 horas

El argentino Pablo Vegetti, jugador de Cerro Porteño, celebra un gol en el partido frente a Sportivo Luqueño por la tercera fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por TV?

Tigo Sports

Tigo Star: Tigo Sports, canal 100

IP TV Copaco: Tigo Sports, canal 60

Personal Flow: Tigo Sports

Álex Franco, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.
Álex Franco, jugador de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Nacional por la cuarta fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Arsenio Erico, en Asunción, Paraguay.

Cerro Porteño vs. Olimpia: ¿Dónde ver hoy por streaming?

Tigo Sports Paraguay

*Pueden descargar gratuitamente la aplicación de Tigo Sports Paraguay en Apps de Googley Play y en App Store. Si no sos cliente de Tigo Star, accede por 69.000 guaraníes.