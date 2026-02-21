Cerro Porteño y Olimpia disputan el primer clásico de la temporada

Cerro Porteño y Olimpia juegan hoy el primer superclásico de la temporada. El Ciclón y el Decano disputan la fecha 6 del torneo Apertura 2026: el partido más importante del fútbol paraguayo arranca a las 18:30, hora de Paraguay, en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Cerro Porteño, ganar para escalar en la tabla

Cerro Porteño quiere volver al triunfo en el campeonato después del tropiezo con derrota 2-0 ante Nacional en la ronda anterior. El Ciclón de Jorge Bava, vigente campeón de Liga y ganador de la Supercopa Paraguay 2025, suma 8 puntos y ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones, a 5 unidades de la Academia, que empató 1-1 con Sportivo Ameliano en el inicio de la jornada.

Olimpia y la oportunidad de volver a la cima

Olimpia tiene la magnífica ocasión de regresar al primer puesto de la clasificación del certamen. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez, que en la quinta empató sin goles con Rubio Ñu, es cuarto con 11 puntos, a solo 2 del Tricolor. En caso de ganar en Barrio Obrero, el Franjeado escala a la punta antes de afrontar otro clásico, el blanco y negro frente a Libertad (miércoles 25).

La formación de Cerro Porteño vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Alexis Martín Arias; Fabricio Domínguez, Lucas Quintana, Matías Riveros, Blas Riveros; Cecilio Domínguez, Jorge Morel, Gastón Giménez, Ignacio Aliseda; Juan Manuel Iturbe y Pablo Vegetti.

La formación de Olimpia vs. Cerro Porteño en la Primera División de Paraguay

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Vera, Mateo Gamarra, Alan Rodríguez; Juan Fernando Alfaro, Richard Ortiz, Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Iván Leguizamón y Adrián Alcaraz.