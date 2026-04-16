Terna mundialista para el Superclásico del domingo

El juez principal contará con la asistencia desde las bandas de Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar. Esta elección resalta la jerarquía del equipo arbitral, ya que los tres integrantes fueron confirmados recientemente como la terna paraguaya que formará parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este compromiso servirá como una prueba de fuego de altísima intensidad para el equipo que representará al arbitraje nacional en la próxima cita mundialista.

El octavo capítulo de “Finísimo” en los Clásicos

Con este nombramiento, Juan Gabriel Benítez alcanzará su octavo Superclásico dirigido. Su historial en la máxima fiesta del fútbol local comenzó en octubre de 2023 con un empate sin goles en el Manuel Ferreira de Para Uno. Durante el 2024, estuvo al frente de tres enfrentamientos: dos empates 1-1 en La Nueva Olla y el contundente triunfo de Olimpia por 3-0 en el Defensores del Chaco durante el Clausura.

En la temporada 2025, su presencia fue constante en los duelos tradicionales del balompié nacional. Dirigió la victoria de Olimpia (2-1) en mayo, el triunfo de Cerro Porteño (3-2) en agosto en el Antonio Aranda, y finalmente el empate 1-1 en octubre pasado.

El único partido del viernes

Sportivo Trinidense vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: Martín Torres.

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Hora: 17:00.

Árbitro: Álvaro Giménez.

Asistentes: Guido Miranda y Derlys González.

Cuarto árbitro: Marco Franco.

VAR: Carlos Figueredo.

AVAR: Héctor Balbuena.

La cartelera del sábado

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Estadio: Erico Galeano.

Hora: 18:15.

Árbitro: Aldo Quiñónez.

Asistentes: Carmelo Candia y José Mercado.

Cuarto árbitro: Dionicio Cristaldo.

VAR: José Méndez.

AVAR: José Cuevas.

Recoleta FC vs. Sportivo 2 de Mayo

Estadio: Ricardo Grégor.

Hora: 20:30.

Árbitro: Alipio Colmán.

Asistentes: José Villagra y Nadia Weiler.

Cuarto árbitro: Juan López.

VAR: Ulises Mereles.

AVAR: Zulma Quiñónez.

El programa del domingo

Olimpia vs. Cerro Porteño

Estadio: Defensores del Chaco.

Hora: 17:30.

Árbitro: Juan Gabriel Benítez.

Asistentes: Eduardo Cardozo y Milciades Saldívar.

Cuarto árbitro: Alipio Colmán.

VAR: Carlos Paul Benítez.

AVAR: Héctor Balbuena.

Lunes se completa la fecha

Rubio Ñu vs. Libertad

Estadio: La Arboleda.

Hora: 18:15.

Árbitro: José Méndez.

Asistentes: Julio Aranda y Félix Arzamendia.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

VAR: Fernando López.

AVAR: Christian Sosa.

Sportivo Ameliano vs. Nacional

Estadio: Ameliano – Villeta.

Hora: 20:30.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: José Cuevas y Héctor Medina.

Cuarto árbitro: César Rolón.

VAR: Édgar Galeano.

AVAR: Milciades Saldívar.