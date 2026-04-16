Olimpia: El domingo, “a reventar”

El segundo duelo del año entre los grandes de nuestro fútbol, Olimpia y Cerro Porteño, se disputará en el Defensores del Chaco, a las 17:30. El Decano lleva seis puntos de ventaja a su tradicional rival y de ganar, allanará el camino hacia la obtención de su 48ª corona liguera.

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El más ganador de nuestro fútbol viene de empatar a mitad de semana con el argentino Barracas Central 0-0, por la Copa Sudamericana. El resultado opaca en cierta medida la euforia franjeada, aunque con anticipación, los fanáticos adquirieron las entradas, por lo que a esta altura quedan muy pocas localidades.

Los sectores aún disponibles son de Sur, a 30.000 guaraníes, Plateas, a G. 65.000 y Vip Albirroja, con el “saladísimo” precio de G. 240.000. Las compras online se realizan vía Tuti, con recargo.

El entrenador olimpista quedó conforme con el rendimiento en el reciente duelo internacional, no así con el marcador.

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Como la semana próxima no habrá actividad por La Gran Conquista, es altamente probable que “Vitamina” no recurra a la rotación masiva, sino a cambios puntuales.

La dirigencia prepara un homenaje a Richard Ortiz por haber llegado a la marca de 500 partidos con el Rey de Copas.

El capitán, autor del gol en la victoria del clásico anterior en La Nueva Olla por 1-0, se dispone a disputar su 49º juego contra Cerro. Registra 20 triunfos, 17 empates y 11 derrotas.