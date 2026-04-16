Cerro Porteño, con una final anticipada

Un resultado positivo (triunfo) ubicará a Cerro Porteño, el Ciclón de Barrio Obrero, a tres puntos de su tradicional rival.

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El otro lado de la moneda indica que con una derrota quedará rezagado en la carrera por el título del Apertura 2026, ya que el adversario ampliaría a nueve unidades su ventaja.

A esta altura, las lesiones no deberían ser justificativo para Ariel Enrique Holan ante un eventual paso en falso, ya que tomó la conducción de “la mitad más uno” a sabiendas de ese problema generado por la floja pretemporada.

El profesional argentino, de 65 años, lleva cuatro partidos dirigidos entre torneo local y Copa Libertadores, con dos victorias, un empate y una derrota.

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Las limitadas localidades para el choque dominical (1.300, por la condición de visitante) fueron vendidas ayer por el club exclusivamente para los socios, a un costo de 30.000 guaraníes.

Pese a la gran cantidad de jugadores que está bajo cuidado médico, el panorama en el plantel mejoró considerablemente luego del triunfo del martes sobre Junior de Barranquilla por 1-0.

Con el equipo “remendado”, todo hace suponer que Cerro apelará al empuje para tratar de salir adelante, ya que las condiciones físicas no son las ideales para el juego vertiginoso que añora su afición.

Los azulgranas intentarán golpear con alguna pelota parada, dosificar energías y salir a la medida de sus posibilidades, por lo que la versión original del Ciclón se tendría recién en el segundo semestre, durante el reacondicionamiento (“descuereo”), aprovechando la pausa mundialista.