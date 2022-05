Servín, sobre Néstor Giménez: “Quiso despejar al córner”

El lateral izquierdo de Tacuary, Néstor Giménez, protagonizó un inédito “gol en contra” en el partido ante Olimpia, tras impactar la pelota de zurda y mandarla adentro. Aquel tanto, significó el 3-1 para el decano y repercutió de manera anímica en el “Tacua”, que no pudo reponerse y terminó perdiendo por 4-1.

El arquero de Tacuary, Carlos Servín, habló desde la óptica del protagonista y contó cómo se dio la jugada, vista desde el mismo campo de juego.

“Fue una jugada accidental, el compañero quiso despejar al córner, me dijo que se apuró y no se dio cuenta. Recibió el apoyo de todos los compañeros”.

“Es algo que le puede pasar a cualquiera, lastimosamente nos tocó a nosotros ayer y bueno, es un accidente. Él está muy dolido”.

“Un gol así no me entró nunca. En el vestuario le dimos el apoyo total, porque lo conocemos muy bien y sabemos que no tuvo la intención. Ahora toca dar la vuelta la página”, aseveró Servín, en charla con el Cardinal Deportivo.

Los dirigidos por Humberto Ovelar ya se preparan para su siguiente partido ante el Sportivo Ameliano, este viernes a las 17:30, por la fecha 17 del Apertura. El “Tacua” no gana hace cuatro partidos y se ubica en la novena ubicación con 17 puntos.