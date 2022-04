Francisco Peroni: Volveremos a ser fecha candidata y el Rally del Chaco será muy divertido

Entre otras cosas, también en el programa se abarcaron otros temas de muchísima relevancia con relación a la posibilidad de ser nuevamente fecha candidata para el mundial de rally y finalmente a la competencia más importante a nivel nacional: “El Transchaco Rally”, que vuelve al calendario luego de dos años de suspensión, debido a la pandemia causada por la Covid-19.

Francisco Peroni, ya en el set, compartió de manera amena y entretenida con el equipo de ABC MOTOR 360, y evacuo todas y cada una de las consultas que le fueron realizadas por el panel, de las que a continuación extraemos las respuestas más importantes.

Sobre la XXXIV Edición del Rally Trans-Itapúa, señaló lo siguiente: “...Cuando terminó la carrera me preguntaron ¿fue todo un éxito? Y yo dije: Sí, estoy feliz, muy feliz y si yo estoy feliz, es que me parece que fue todo muy exitoso... Nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer la mejor carrera que podíamos presentar después de dos largos años de estar parado el automovilismo sudamericano. Empezamos a probar algunas cosas que creemos que la FIA, eventualmente nos va a exigir, si es que queremos algún día dar el salto y tener la expectativa de tener una fecha del mundial en Paraguay...”.

Con respecto a si se superaron las expectativas dijo: “...Las mías sí, pero dentro de la lista de las cosas que hay que hacer para la FIA, hay “checks”, o sea hay cosas que todavía tenemos que hacer y tenemos todavía dos años para hacerlas, así que estamos muy contentos...”

Sobre cuáles serían aquellas exigencias de la FIA, para pretender llegar al mejor nivel posible y tener una fecha del mundial de rally, indicó: “...Es un poco gracioso, porque cuando el mundial baja a un país, baja con toda una infraestructura, pero para poder tener un mundial tenemos que tener esa infraestructura, por ejemplo: cuando lo íbamos a hacer en el 2020, nosotros no teníamos ningún vehículo de intervención inmediata, entonces íbamos a tener que alquilarlos por decirte de Argentina. Hoy tenemos dos y nos falta uno. Todo el equipamiento que teníamos para las verificaciones técnicas; teníamos lo adecuado, pero no teníamos lo que necesitábamos tener; hoy tenemos, se hizo la preparación, se trajo a la gente de la Real Federación de España, que encabeza incluso la Comisión Técnica de FIA, no sólo para preparar a los técnicos que teníamos, sino a los nuevos técnicos que van a venir en los próximos diez años.

...Nosotros siempre manejábamos los tramos con una sola frecuencia, y en ésta carrera aprendimos a manejar una frecuencia por cada tramo, es decir, cada frecuencia manejaba dos tramos; tenemos que llegar a tener tres tramos y tres frecuencias; tenemos que tener una frecuencia médica; tenemos que tener una frecuencia sólo para los autos de seguridad, es decir, hablamos de en vez de tener dos o tres repetidoras tener cinco; cinco canales; mucha más gente trabajando en cada una de esas frecuencias, porque van a venir helicópteros, y cosas así son las que tenemos que aprender y en ese proceso nos van a invitar a los mundiales para participar; para que nuestros técnicos estén; que nuestros oficiales estén y estar listos para cuando venga una fecha tan importante.

…Creemos que si nos hubieran observado algunas cosas (sobre aquella fecha candidata - marzo/2020), creo que se hubieran podido solucionar y tomamos éstos dos años de la pandemia para ir nosotros solucionando y ganando toda esa infraestructura; y creo que hay muchas posibilidades... Hay que ser muy cautos, porque yo de muy chiquito como mucho de ustedes soñamos en tener una fecha del mundial; por lo menos en nuestra generación, vamos a tener una posibilidad de bajar la carta y no nos podemos equivocar; entonces, sino la hacemos bien ya le va a tocar a mi hijo seguramente soñar eso y verlo o trabajar para hacerlo posible.

…El proyecto inicial tenemos que hacerlo dentro de un sólo gobierno, no podemos aprobar un proyecto que después dependiendo de quien salga electo, esté dispuesto a seguir adelante o simplemente oponerse al proyecto porque no fue una idea de su gobierno; entonces, creemos que nosotros vamos a esperar las elecciones del 2023, vamos a hacer otra gran fecha en el 2023 en Encarnación, sentarnos seguramente alrededor de septiembre, octubre del 2023 con el presidente electo y trabajar con ellos para que en marzo del 2024, tengamos un evento candidato y Dios quiera nos posibilite en los próximos tres años, 2025, 2026 y 2027, tener el primer contrato con el rally mundial.

…Nosotros tenemos que estar preparados, y mientras que nos preparamos, todo nuestro automovilismo va a crecer, porque todos vamos a querer ser mejor; todos vamos a querer perfeccionar, vamos a seguir invirtiendo; la prensa va a estar comprometida; los pilotos van a estar comprometidos; el público va a estar ansioso y el gobierno va a querer también. Tenemos que estar preparados para que cuando digan: Sí, lo vamos a hacer, nos vamos; y que podíamos ser, no es que nosotros dijimos vamos a conseguir un evento candidato, nosotros estuvimos a diez días del evento candidato y lo vamos a volver a traer...” indicó el dirigente.

Vuelve el Transchaco Rally con algunas novedades

Al ser abordado sobre una nueva edición del Transchaco Rally, que para éste año será trasladada a mitad de año (julio), Peroni acotó:

“...Después de dos años será una carrera compleja... Pero va a ser muy divertido; va a ser muy diferente; en una de esas, vamos a ver a los pilotos con mamelucos, porque va a hacer frío… Se podrá usar el Rubén Dumot? Es una negociación que todavía está en curso también con la Municipalidad de Capiatá; pero hay otras opciones, la excelente fiesta que se llegó a hacer en la Costanera éste año y varios años, puede llevar a tener una motivación de hacer un clasificatorio ahí; es decir, opciones hay, es un lugar donde se puede tener al público controlado, es un lugar donde se puede cobrar entrada, es un lugar que tiene un paisaje magnífico. Yo creo que se va a habilitar el autódromo; vamos a tener la clasificación, pero sino es así, vamos a hacer una que va a ser muy divertida también.

…Y en el Chaco, Edgar (Molas) ya está trabajando desde principio de año; hay algunas partes de logística que hay que terminar; mucho va a ser de lo que ya se uso; va a ver un par de tramos nuevos; se cambia la Terminal, y entiendo que la Terminal de Ómnibus (Mariscal Estigarribia), tiene hoy en día mucho más movimiento de lo que tenía; entonces, la base va a ser otra, ya tenemos asegurado otro lugar para lo que es el centro de cómputos de la carrera (manejo y control de la prueba) y la parte de hotelería, es decir, no creo que tengamos tantos problemas de sequía, de fuegos en julio porque éste año tendremos la carrera (Rally del Chaco), en el mes de julio...”, terminó señalando el directivo del TACPy.