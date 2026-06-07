Aprehenden a un joven que comercializaba un loro hablador en plena vía pública

Un joven de 19 años fue aprehendido en la compañía Isla Bogado de la ciudad de Luque tras ser sorprendido por una comitiva policial en el momento exacto en que intentaba comercializar un ejemplar adulto de loro hablador.

El operativo se ejecutó a las 18:50 sobre la calle Coronel Martínez casi Sol de Mayo, según detalla el reporte oficial de la Comisaría 46ª Central. Vecinos y transeúntes de la zona notaron la presencia del vendedor y, ante la evidente irregularidad de la situación, alertaron a través del Sistema 911.

Lea más: Un detenido durante rescate de 23 pichones de loros del tráfico ilegal en Itá

Al llegar al sitio, el personal policial divisó al sospechoso, identificado como Juan Alberto Ayala Mercado, quien sostenía una jaula de metal de color azul. En el interior estaba el ave, un loro de plumaje verde con las características manchas amarillas y azules en la cabeza y pico negro, variedad conocida como “loro frente azul” o loro hablador.

Al percatarse de la presencia de los uniformados, Ayala Mercado reaccionó de manera violenta e intentó darse a la fuga a pie. Sin embargo, los agentes lograron reducirlo. Posteriormente, el joven fue trasladado hasta la sede policial para los trámites de rigor.

Libertad para el vendedor y refugio para el ave

El jefe de la Comisaría 46ª, comisario Darío Ledesma, confirmó que el aprehendido no registra antecedentes penales previos en el sistema informático de la Policía Nacional. No obstante, los pobladores del barrio aseguraron a los intervinientes que no es la primera vez que se ve al sospechoso en esa misma esquina ofreciendo aves silvestres de origen clandestino a los automovilistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Aves como mascotas: cómo registrarlas, cuánto cuesta y por qué es mejor no tenerlas

El caso movilizó a dos unidades del Ministerio Público debido a la naturaleza del hecho. En primer término, se comunicó el procedimiento al fiscal de la Unidad Penal N.° 4, Orlando Paiva, quien dispuso que el ciudadano Juan Ayala recupere su libertad. Por otra parte, tomó intervención la abogada Mirna Villalba, fiscal de la Unidad Especializada contra el Maltrato Animal y Delitos Ambientales.

Villalba ordenó el decomiso inmediato del ave y dispuso que permanezca bajo resguardo seguro en la comisaría durante la noche debido al horario nocturno, para ser trasladada a primera hora de este domingo hasta la fundación Asora Paraguay, ubicada en Luque, un centro especializado donde profesionales veterinarios evaluarán su estado de salud.