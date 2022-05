¿Por qué Vettel tenía una ropa interior sobre el mono?

El Gran Premio de Miami, que debuta en la Fórmula 1, muestra tanta extravagancia, que por ejemplo, tiene un lago falso con yates reales en medio del circuito. Y en medio de estos detalles, buscando el lujo de Montecarlo, Sebastián Vettel sorprendió este viernes en el paddock a poco del inicio de los entrenamientos libres de la categoría reina.

El alemán recorrió con un ¡bóxer puesto sobre el mono!. Sí, la ropa interior estaba por fuera. Pero la peculiar forma de vestir del piloto tenía una explicación: fue una medida de apoyo a Lewis Hamilton por la prohibición de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) sobre el uso de joyas, piercings o cadenas de metal durante las carreras.

El nuevo director de carreras de la F1, Niels Wittich, instauró la normativa en el GP de Australia. El artículo señalaba que “los materiales metálicos como las joyas pueden aumentar la transmisión de calor, lo que en caso de incendio aumenta el riesgo de quemaduras, además de perjudicar la realización de procedimientos clínicos o exámenes en caso de accidente”, revela Globoesporte.

Además, la determinación incluía la utilización de ropa interior ignífuga (rechaza la combustión y protege contra el fuego). “Es bastante innecesario abordar este tema. En ese momento, parece algo especialmente personal, y dirigido a Lewis (Hamilton)”, comentó Vettel durante la conferencia de prensa previa al primer ensayo en el nuevo circuito de Miami.

Según el medio brasileño, Mercedes no envió al delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, la autoevaluación de Hamilton, que podría “peligrar la participación del británico en la carrera”. Sin embargo, la verificación fue realizada más tarde. “Si me detienen, será así. Tenemos un piloto de reserva. ¡Tengo mucho que hacer en la ciudad! Será bueno”, bromeó el británico.

“Esto nunca ha sido un problema de seguridad antes. (El piercing) Es de platino, no magnético. He tenido tantas resonancias magnéticas en los últimos dieciséis años y no tuve que sacarlo, nunca fue un problema. Estoy dispuesto a firmar un término de responsabilidad”, continuó Hamilton, quien acabó octavo en el primer ensayo.

Posteriormente, Vettel señaló: “Hablamos del tema de la ropa interior. ¿No tienes cosas más bonitas de qué hablar? Por un lado, es un problema de seguridad; si pasa algo y el coche se incendia, no es bueno. Por otro lado, es controlar la libertad de alguien, y deberíamos tener la edad suficiente para tomar nuestras propias decisiones tanto fuera como dentro del automóvil”.