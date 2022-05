“Fue un rally difícil, con tramos exigentes y violentos”

Gustavo Saba conquistó el Rally de Paraguarí, la tercera jornada del Campeonato Nacional de Rally 2022. El seis veces campeón sudamericano venció a a Fabrizio Zaldívar, quien terminó en el segundo puesto a 6.90 segundos: cada uno ganó seis pruebas especiales y una etapa. “Muy contento, un rally difícil, sobre todo en el segundo rulo”, expresó el piloto del VW a ABCTV.

En la última PE, Saba perdió la Power Stage con Zaldívar. “Salimos a probar una configuración distinta del diferencial delantero. No era el resultado que queríamos, pero igual pudimos ganar”, puntualizó el nuevo líder del certamen automovilístico del país. Diego Domínguez, vencedor en Guairá e Itapúa, cedió el primer lugar al no participar en el Noveno Departamento.

Por último, Saba destacó los tramos entre las ciudades de Carapeguá, Roque González, Quiindy, Acahay, La Colmena e Ybycuí. “Los tramos muy lindos, exigentes, tramos rápidos, violentos”, mencionó el conductor, que volvió a reiterar la inconformidad con el cambio en el diferencial. “No, la verdad que no, hicimos un cambio que no funcionó”, culminó.