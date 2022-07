Miki Zaldívar: “Faltó un chiquitito”

“Una gran carrera, toda la remontada después del primer prime, pero más que contento, bendecido realmente, nos acompañó muchísimo la suerte, faltó un chiquitito más. Pero nos deja con la ganas ya de estar pensando que esto comienza de vuelta en menos de 365 días y ahora a disfrutar, no es fácil llegar segundo. Nos ilusionamos con la victoria pero no se dio, no nos acompañó la suerte esta mañana (ayer) con los llantazos en Karen y también en Virgen del Rosario, pero bueno es momento de disfrutar, no es fácil llegar segundo en una carrera con tantos pilotos de gran nivel y con tantos equipos y marcas peleando por el 50 aniversario del rally del Chaco. Así que nos vamos contentos y conformes con el resultado”, manifestaba Zaldívar anoche antes de subir a la rampa con su VW GTI R5, junto a “Figu” Aguilera.

Lea más: Diego Domínguez volcó y abandonó el Rally del Chaco

Tres Zaldívar al Chaco

Consultado si el segundo lugar dobla la apuesta para el Chaco, Miki señaló; “Triplica, van tres Zaldívar ahora al Chaco, la jefa de equipo ya se expidió y dijo que tres Zaldívar van el año que viene así que comenzar a trabajar nuevamente desde mañana”.

Javier Ugarriza comento: “Estoy más que satisfecho, sobre todo de cómo se fue dando el desarrollo de la carrera. En algún momento estuvimos con expectativas muy altas, en otros pensamos que estábamos fuera de carrera y hoy estar acá nos quita el sabor amargo de la edición anterior.

Diego Fabiani, copiloto de Víctor Galeano, dijo: “Es un logró estar acá después de una carrera sumamente dura, creo que cumplimos con el trabajo, queríamos ganar no pudimos pero un cuarto puesto después de todos los problemas que tuvimos es muy meritorio. Nunca nos rendimos, logramos remontar hasta la cuarta posición y estar en Asunción es un logro”.