Fórmula 1: Alpine anuncia a Piastri, él lo desmiente

Al día siguiente del anuncio por parte de Aston Martin del fichaje de Alonso a partir de 2023 con un contrato multianual y en sustitución del alemán Sebastian Vettel, que se retirará cuando acabe esta campaña, el equipo Alpine se apresuró a asegurar que Oscar Piastri ocupará la vacante del bicampeón mundial español.

Lea más: “El plan” de Fernando Alonso cambia de azul a verde

“Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, nuestro piloto reserva Oscar Piastri asciende y ocupará un asiento oficial junto a Esteban Ocon a partir de 2023″, indica el comunicado de Alpine sobre el australiano, que el año pasado se anotó el campeonato de la F2. Sin embargo, horas después del anuncio, Piastri aseguró que “Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a pilotar para Alpine el próximo año”.