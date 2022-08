El super prime vuelve al autódromo

Ya se están armando las tandas y los desafíos suben de tono para lo que será la segunda prueba del Petrobras Campeonato Nacional de Super Prime, a disputarse en el principal circuito tuerca de nuestro país, en la modalidad de dos autos por tandas, similar a la prueba de clasificación para el Transchaco Rally.

Ya son más de 20 las tripulaciones que confirmaron presencia para este “mano a mano” que promete muchas emociones, con cuatro tandas que permitirá a cada tripulación hacer dos pasadas por cada carril y de ser posible llegar al “mano a mano” final de las categorías tracción integral y simple, respectivamente.

Las inscripciones siguen abiertas y se extienden hasta el viernes 26 al mediodía, con costos de 1.000.000 de guaraníes para autos de tracción sencilla y 1,600.000 para los de tracción integral, con sobre costo de 300.000 para los no socios del Centro Paraguayo de Volantes.

El sábado 27 a las 8:00 se procederá a la apertura del Parque de Servicios, a las 9:30 la de la secretaría de la competencia y entrega de los materiales a los equipos y a las 10:00 el inicio de la verificación técnica, administrativa y de seguridad de las máquinas.

Desde las 13:00 hasta las 17:00 estará habilitado el circuito para la recorrida a dos pasadas.

El domingo a las 6:00 abrirán los portones del “Rubén Dumot” para el ingreso de los equipos y el público. A las 7:30 verificarán los autos rechazados y a las 8:50 la verificación de neumáticos y el control de alcotest.

Para las 9:00 está marcado la largada de la primera tanda del desafío. Eduardo Torres vs. Cristian Vargas, Francisco Delgado vs. Roberto Recalde, Diego Dávalos vs, Matías Domínguez, Omar Benítez vs. Amílkar Servín, César Cruz vs, Ricardo Fretes, Udo Siemens vs. Carlos Espinoza, Nicolas Baeza vs. Raafael Saurini son algunas de las tandas ya confirmadas.