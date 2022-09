“Misión cumplida”: Santos y el triunfo en el Rally do Sertões

Óscar Santos conquistó la clase T3 FIA del Rally do Sertões, el certamen de Rally Cross Country más importante de Sudamérica. El paraguayo realizó las catorce etapas de la carrera, recorriendo en quince días los 7.202 kilómetros, entre pruebas especiales y enlaces, del trayecto que cruzaba Brasil desde Foz do Iguaçu (Sur) hasta Salinópolis (Norte).

Santos, quien a bordo del Can-Am Maverick X3 estuvo navegado por su esposa Mirna Pereira en las últimas siete etapas (en las primeras siete el co-piloto fue Ezequiel Améndola), señaló en Facebook que la victoria, la tercera en el historial, fue una “misión cumplida”. Además, agradeció a quienes formaron parte del equipo Cotton Racing.

“Misión cumplida. En honor a todos los que fueron a Foz do Iguaçu: Jhon lovera, Nery Silva, Fernando López Renato, Ivanna Sosa, Jorge Fernández, el presidente José Curi (Todo Terreno 4x4), a todos los que firmaron este trofeo”, señaló Santos, quien a dos etapas para finalizar la competencia había roto la caja de cambios del UTV, que ingresó a la categoría de carros.

Por su parte, también dedicó el triunfo a los directivos del Touring y Automóvil Club Paraguayo. “Al presidente (Comisión Deportiva del Touring) Édgar Molas, a todos los directivos del Touring. Nunca me sentí tan apoyado como en está ocasión, muchísimas gracias a todos de corazón”, continuó en el posteo realizado en la red social.

“Así quedó el trofeo que llevaba dentro del auto, no es que no cuide sino como muchos saben no tenemos parabrisas y nos íbamos en el polvo de las camionetas pidiendo paso, algunos nos daban otros no. Le quiero decir a todos que si se puede, solo hay que animarse y no se preocupen que todos llevamos el león en la sangre guaraní”, finalizó Santos.

