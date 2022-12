Ott Tänak retorna al M-Sport para el WRC 2023

Tänak, campeón del mundo de pilotos en 2019 con Toyota, había anunciado con mucha antelación este año su desvinculación del equipo coreano Hyundai Motorsport luego de tres temporadas, donde no logró revalidar su título.

M-Sport Ford le dio en el 2011 la oportunidad a Tänak de ingresar al WRC, pero fue en el 2017 cuando obtuvo su primera victoria en la máxima categoría en el Rally de Sardegna, seguido de otro triunfo en el asfalto del ADAC Rallye Deutschland.

Lea más: FIA Codasur publicó el calendario 2023 con un asterisco

El estonio conducirá un Ford Puma Rally1 Hybrid en las 13 pruebas del calendario 2023 y tendrá como compañero a su copiloto Martin Järveoja. Lo que aún resta por conocer son a sus compañeros de equipo.

“M-Sport es el lugar que me crió como piloto y el lugar que me enseñó todas las duras lecciones y la experiencia para convertirme en un jugador de alto nivel en el Campeonato Mundial de Rally. ¡Desde que me convertí en campeón mundial no he podido defender el título, y no podré hacer las paces conmigo mismo hasta que lo haga!”, dijo Tänak.