Andrea Lafarja: “Este Dakar será la tercera y última (carrera)”

Cuando fue abordada por los integrantes del programa, sobre qué siente en la previa de una nueva edición del rally raid más difícil del mundo, cuando viaja y qué pruebas realizará, Andrea respondió: “La verdad yo dije que iba a estar más tranquila este año y no, con este cambio de equipo, con esta responsabilidad que tengo y la confianza que tienen en mí, tengo mucha presión”. Agregó: “El Rally Dakar es una experiencia inolvidable, que te lleva al límite, de lo que es cuerpo y mente y te enseña muchísimas cosas. Viajo el jueves que viene, primero vamos a Qatar con mi copiloto (Ashley García), nos quedamos ahí dos días a practicar y de ahí luego nos vamos a Arabia Saudita”.

“Vamos a probar, mi camioneta ya va a estar en Arabia Saudita, pero no la podemos tocar hasta el 28 de diciembre, cuando tengamos la posibilidad de probar un solo día, o sea solo unas horas de pruebas. Nasser Al Attiyah, me invitó a su casa, vamos a practicar dos días en un UTV y dijo que me iba a mostrar y enseñar unas cuantas cosas técnicas, ya que para mí no es nada fácil manejar en las dunas y veré que es lo que puedo aprender. Yo soy un libro abierto siempre cuando estoy al lado de un piloto o copiloto”, añadió la piloto.

Al momento de ser consultada sobre si este sería el desafío más importante de su carrera deportiva y cómo van los preparativos, la mayor de los Lafarja, señaló: “Si, totalmente. Yo siempre digo que la tercera es la vencida, este es mi último Dakar, entonces quiero hacer lo mejor posible, por eso la marca que me apoya, apostó a esto que yo le presente; les dije yo quiero hacer mi tercer y último Dakar si están dispuestos, vamos a conseguir el mejor equipo, como para que el nombre de Paraguay este en boca de todo el mundo. Quiero ir con otra perspectiva y tengo otra visión de lo que va a ser este rally para mí. El Dakar es un proyecto país, no es solamente el proyecto de una marca, es un proyecto para que un país este presente y compita en este evento”.

Finalmente, sobre las prácticas en Perú, la nueva camioneta (Toyota Hilux T1) y el nuevo equipo, Andrea Lafarja Bittar dijo: “Con Nicolas Fuchs, Nicolas Carlomagno y Ashley García, que es mi copiloto, la verdad que aprendí muchísimo, fue muy didáctico. Formamos un equipo muy lindo, no solamente en la parte técnica, sino en la parte emocional que también es muy importante”, culminó.