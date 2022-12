Fabrizio Zaldívar en ABC Motor 360 TV: “Balance muy positivo”

El paraguayo que nos representa en el WRC y que hace algunos días se consagró como bicampeón del Campeonato Nacional de Super Prime (2021/2022), Fau Zaldívar, fue consultado sobre las carreras que disputó este año, y respondió: “...La verdad fueron 21 fines de semana que pase arriba de un auto de carrera, es mucho. Yo siempre llevo un conteo de los kilómetros que hago. Este año me toco hacer como 5.600 kilómetros de andar a fondo y contando los enlaces y todo, llegué a una suma total de 14.800 kilómetros aproximadamente...”.

Cuando fue requerido respecto a un balance de lo que fue este año, expresó: “...De hecho, al final de cada rally yo analizo como me fue, si cumplí con lo que me propuse, y como este año corrí tres campeonatos, a nivel internacional creo que fue muy positivo. No empecé de la manera que quería, pero después fuimos haciendo cambios y mejorando cosas y ahí dimos un gran salto en términos de velocidad. Gané mi primer tramo en el mundial y creo que eso no es poca cosa, más todavía porque fue en el Rally de Estonia, que es un rally bastante rápido y no es a lo que estamos acostumbrados. Después pudimos mantenernos bien hasta que llegó el asfalto, donde sí tenía un poco de dudas, pero también ahí dí un gran saltó y eso me dio mucha motivación a seguir mejorando y trabajar más...”.

Lea también: Reconocimiento a los destacados el año por el Touring Club.

Además, sobre si estaba en sus planes buscar nuevamente el título del Campeonato Nacional de Super Prime, contestó: “...Surgió la oportunidad de correr a la vuelta de uno de mis viajes y ganamos la primera fecha. Para la segunda fecha estaba por Paraguay, entonces dije: -prefiero estar arriba de un auto de carrera y seguir entrenando-, porque cada kilómetro ayuda mucho. En la tercera fecha fue lo mismo, estabamos punteros y dijimos vamos a hacer todo el campeonato y así fue...”.

Igualmente, fue interpelado sobre el cambio de auto (Hyundai i20 R5 al Rally2 Evo) y las pruebas en Europa con el equipo Hyundai Motorsport, y acotó: “...Cuando llegó el nuevo auto nos dio mucha esperanza. Se notaba que tenía muy buen potencial, pero sabíamos que teníamos que trabajar mucho. Hay todo un proceso para adaptar la nafta que se usa aquí, porque con esa se gana más potencia. Fuimos ajustando eso y encontrando ciertas cosas y una vez que empecé a correr el mundial con el mismo auto, con la ayuda de los ingenieros fuimos desarrollando más cosas. Las pruebas con Ott Tänak y Teemu Suninen, fueron una experiencia inolvidable, me ayudaron muchísimo, principalmente en las técnicas de manejo...”.

Finalmente, con relación a lo que se viene para el 2023, terminó señalando: “...Vamos a estar presentes en el Transchaco Rally. Hay que ver si la suerte nos acompaña para hacer una linda carrera. Es muy probable que sigamos con Hyundai, es lo que yo quiero, me siento muy cómodo con el auto y con el equipo. Es casi seguro que seguimos con ellos...”, culminó Zaldívar.

Fau, cerró este año en el puesto 35° de la general del WRC, 17° en la WRC Open y 4° en la WRC2 Junior (78), tras ser 3° en Portugal, 9° en Italia, 4° en Estonia y Finlandia, 3° en Grecia, 4° en España y 5° en Japón.

A nivel nacional, en el rally fue 3°, luego de ser 4° en Guairá, 8° en el Trans-Itapúa, 2° en Paraguarí, hizo la “pole” en el TCR y se retiró al igual que en Caaguazú, 1° en Alto Paraná y 2° en Cordillera. En el SP ganó 4 de las 6 fechas disputadas.