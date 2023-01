Duerksen va por más

El joven paraguayo Joshua Duerksen, estará corriendo nuevamente esta temporada en los míticos circuitos de Spa Francorchamps, Monza, Imola y Hockenheim, entre otros, en el marco del Campeonato de la Fórmula Regional Europea by Alpine, tras anunciar la renovación del vínculo que lo une con el equipo fundado por Christian y Garry Horner a principios de 1997.

Este convenio es un nuevo paso, muy relevante por cierto para el automovilismo nacional, ya que Paraguay y sus empresas, se verán representadas una vez más por Joshua en una de las categorías más importantes del mundo.

Duerksen, de 19 años, estará nuevamente a bordo de un monoplaza en la categoría, tras ser fichado por el equipo inglés luego de su paso por los Campeonatos de la Fórmula 4 italiana y alemana, en los que ganó varias carreras, como por ejemplo en Nürburgring, Hockenheim, Red Bull Ring, Mugello entre otros.

También triunfó en eventos disputados en Abu Dhabi y Dubai, lo que hizo que se convirtiera en subcampeón de la F4 de los Emiratos Árabes Unidos.

Además, se convirtió en el primer piloto paraguayo de la historia en hacer un podio en el debut de la Fórmula 3, ganando la categoría Rookie y obteniendo el tercer puesto en Hungría en la categoría Euroformula.

Durante su etapa de Rookie en la Fórmula Regional Europea by Alpine en 2022, consiguió un podio como mejor novato en la carrera de Barcelona y fue el primer connacional en la historia en correr por las calles del famoso principado de Mónaco, donde también fue el primero en conseguir puntos al lograr estar en el top 10.

El objetivo principal de Joshua Duerksen este año, es alcanzar más podios con un equipo que ya conoce muy bien y con el que tiene una muy buena relación, especialmente con los ingenieros y mecánicos.

“...Estoy muy emocionado de anunciar que he renovado mi contrato con Arden Motorsport para seguir como su piloto. Durante el 2022 he disfrutado cada momento de mi tiempo con ellos. Me siento afortunado de poder continuar mi carrera con un equipo tan talentoso y apasionado. Desde mi llegada a Arden, he logrado crecer en un campeonato tan exigente como el que participamos, lo que me permite seguir con mi sueño de llegar a la máxima categoría...”, expresó nuestro compatriota.