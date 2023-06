Fabrizio Zaldívar, las ganas de repetir la pole y la carrera en el Chaco

Fabrizio Zaldívar habló de sus expectativas y las pruebas. “Los preparativos están súper bien, estamos con muchas ganas, ahora estamos presentando nuestra arma para el Rally del Chaco, creo que estamos haciendo bien las cosas, ya estuvimos por el Chaco, una vez probando el auto y otra recorriendo, estamos más que listos, me sorprendió el auto, es duro y está preparado, solo falta que el piloto aprenda más las técnicas del Chaco”, señaló a ABC Motor 360.

Para él, el Chaco es atípico. “El Chaco es atípico a lo que estoy acostumbrado, me tocó correr con un tracción delantera y ahora con un 4x4, el ritmo es totalmente diferente entonces hay que ir de menos a más porque será una carrera dura”.

Comentó el por qué eligió a Víctor “Figu” Aguilera como copiloto. “Un poco de todo, la experiencia de Figu siempre ayuda, Marcelo no pudo venir para las pruebas, cuando papá decidió que no iba a correr, Figu se quedó libre y como Marcelo no pudo estar, la opción más lógica es correr con Víctor”.

“Pasamos por todos los tramos, hay que esperar la próxima semana para definir bien, va a estar interesante, las tres etapas tienen tramos donde pasarán cosas, es una carrera que se corre con la cabeza”, añadió.

Saldrá con un ritmo tranquilo. “Voy a salir a un ritmo tranquilo, soy consciente que me falta experiencia frente a pilotos que tienen más de 20 Chacos encima, hay que administrar y aprendiendo durante la carrera para cuidar el auto”.

Tiene ganas de volver a ser el poleman. “Las ganas sobran para ganar el primer lugar, haremos todo lo posible y hacer lo mejor, si se nos da, bien, si no el Chaco es muy largo. Si no sale lo que queremos tendremos tres días para lograr lo que queremos que es ganar el Rally del Chaco”, finalizó.