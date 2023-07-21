ABC Motor
21 de julio de 2023 a la - 02:00

WRC-Rally de Estonia: Fau y Diego ya están en carrera

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Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate, al mando del Ford Fiesta Rally3 Evo, fueron los mejores de la JWRC en el primer día.
Diego Domínguez Bejarano y Rogelio Peñate, al mando del Ford Fiesta Rally3 Evo, fueron los mejores de la JWRC en el primer día.DERLIS SANTA CRUZ

El décimo tercer Rally de Estonia, correspondiente a la octava fecha del Campeonato del Mundo de Rallies, se puso en marcha ayer en la localidad de Tartu, ubicada al sureste de Estonia, con la participación de los jóvenes pilotos paraguayos Fau Zaldívar, que compite en la categoría WRC2 Challenger, y Diego Domínguez Bejarano, en la JWRC.

Por Derlis Santacruz

La primera jornada del rally estonio, según el cronograma oficial de la competencia, tuvo como primera actividad ayer el “shake down” en el tramo denominado Kastre de 4 kilómetros, pruebas en las que los pilotos Fau Zaldívar, navegado por el argentino Marcelo Der Oha- nnesian a bordo del Hyundai i20 N Rally 2, y Diego Domínguez Bejarano, con el español Rogelio Peñate en la butaca derecha del Ford Fies ta Rally3 Evo, marcaron parciales importantes y pusieron a punto los autos para la carrera que tendrá un total de 21 pruebas especiales.

Posteriormente se cumplió con la largada ceremonial, en la que nuestros representantes pasaron por la colorida rampa de salida, a la espera de lo que iba a ser luego la primera prueba especial cronometrada, Tartu 1 de 3,3 kilómetros, en la que Domínguez Bejarano, de 23 años, registró el mejor tiempo de la JWRC, aventajando al irlandés William Creigh- ton, por tan sólo 5 décimas de segundo.

Zaldívar, de 22 años, cerró el tramo en el octavo lugar de la WRC2 Challenger, quedando a 3,8 segundos del primero, el polaco Mikolaj Marczyk.

Fau Zaldívar y Marcelo Der Ohannesian (Hyundai i20 N Rally2) durante la competencia de ayer.
Fau Zaldívar y Marcelo Der Ohannesian (Hyundai i20 N Rally2) durante la competencia de ayer.

La etapa de hoy tendrá un recorrido total de 133,3 kilómetros, distribuidos en 7 pruebas especiales, y comenzará con la SS2 Peipsiääre 1, de 24,3 kilómetros, a las 9:08 hora local, 2:08 de Py.