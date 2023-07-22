ABC Motor
22 de julio de 2023 a la - 02:00

WRC-Rally de Estonia: Paraguayos culminan la Etapa 1

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Así transitó el Hyundai i20 N Rally2 de Fau Zaldivar y Marcelo Der Ohannesian en la primera etapa.
Así transitó el Hyundai i20 N Rally2 de Fau Zaldivar y Marcelo Der Ohannesian en la primera etapa.GENTILEZA

Tras cumplirse los primeros 133,3 kilómetros del 13er. Rally de Estonia, en el marco de la octava cita del Campeonato Mundial de Rally, los jóvenes pilotos paraguayos Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar culminaron satisfactoriamente ayer la primera etapa con la disputa de las siete pruebas especiales en el arranque de la competencia.

Por Derlis Santacruz

Domínguez Bejarano, de 23 años, navegado por el español Rogelio Peñate en el Ford Fiesta Rally3 Evo, se ubicó finalmente en el tercer lugar de la clasificación en la categoría JWRC, quedando a 58,3 segundos del líder provisional, el luxemburgués Grégoire Munster.

Por su parte, Zaldívar, de 22 años, al mando del Hyundai i20 N Rally2, cerró la jornada junto a su copiloto argentino Marcelo Der Ohannesian en el séptimo puesto de la WRC2 Challenger, colocándose en el noveno lugar de la WRC2 y en el décimo octavo de la clasificación general del rally estonio entre los Rally 1.

Gran desempeño hasta aquí de nuestros compatriotas Diego y Fau en el rápido y exigente Rally de Estonia. Al final de la jornada de ayer, la lluvia se hizo presente para darle un matiz diferente a la carrera.
Gran desempeño hasta aquí de nuestros compatriotas Diego y Fau en el rápido y exigente Rally de Estonia. Al final de la jornada de ayer, la lluvia se hizo presente para darle un matiz diferente a la carrera.

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La segunda etapa se correrá hoy y tendrá un total de 102,6 kilómetros, con 9 PE.