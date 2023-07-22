WRC-Rally de Estonia: Paraguayos culminan la Etapa 1

Domínguez Bejarano, de 23 años, navegado por el español Rogelio Peñate en el Ford Fiesta Rally3 Evo, se ubicó finalmente en el tercer lugar de la clasificación en la categoría JWRC, quedando a 58,3 segundos del líder provisional, el luxemburgués Grégoire Munster.

Por su parte, Zaldívar, de 22 años, al mando del Hyundai i20 N Rally2, cerró la jornada junto a su copiloto argentino Marcelo Der Ohannesian en el séptimo puesto de la WRC2 Challenger, colocándose en el noveno lugar de la WRC2 y en el décimo octavo de la clasificación general del rally estonio entre los Rally 1.

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La segunda etapa se correrá hoy y tendrá un total de 102,6 kilómetros, con 9 PE.