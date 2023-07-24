Rally de Estonia: Diego, tercero en la JWRC

Paraguay marcó presencia nuevamente en el WRC de la mano de nuestros jóvenes representantes, los pilotos Diego Domínguez Bejarano y Fau Zaldívar, quienes este fin de semana compitieron en el décimo tercer Rally de Estonia, en lo que fue, como todos los años, una carrera rápida y muy rigurosa.

Por un lado, Diego, junto al copiloto español Rogelio Peñate en el Ford Fiesta Rally3 Evo, arrancó muy bien ganando la prueba super especial el jueves, con lo que ganó confianza y demostró un rendimiento más que parejo durante las tres etapas. Incluso, llegó a ganar otro tramo el sábado, el 17 del cronograma, y a partir de ahí, sostuvo su posición de tercero y no la soltó hasta la bandera a cuadros.

De esta manera, Domínguez Bejarano suma otro merecido logro a su historial en la especialidad dentro del certamen más importante a nivel mundial, luego de haber triunfado este año en México y Kenia, en la división de la WRC3, además de hacer podio igualmente en Suecia y Cerdeña, en la JWRC.

En lo relativo a Fau Zaldívar, tuvo un más que trabajoso rally junto al copiloto argentino Marcelo der Ohannesian. Se mantuvo en el top 10, entre el jueves y viernes, hasta que el sábado en la PE 14, tuvo un problema en el radiador del Hyundai i20 N Rally2 que lo retrasó y quedó relegado en el clasificador de la WRC2 Challenger.

No obstante, siguió en competencia entre los diez mejores y cruzó la meta en el décimo segundo lugar de su categoría.

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En la clasificación general, la victoria fue para el vigente campeón, Kalle Rovanperä, con el Toyota Yaris GR, que dejó al piloto belga Thierry Neuville, a 52,7 segundos, y al finlandés Esapekka Lappi, a 59, 5, ambos con sendos Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, quienes fueron segundo y tercero, respectivamente.