WRC-Rally de Grecia: Rovanperä lidera en el inicio

El piloto finlandés Kalle Rovanperä del Toyota Gazoo Racing, arrancó en punta el Rally de Grecia al término de la primera prueba especial cronometrada de 1,4 kilómetros que se disputó ayer por las calles de Atenas, en Grecia.

El vigente campeón mundial superó a su compatriota Esapekka Lappi, segundo, y al belga Thierry Neuville, tercero, ambos del equipo surcoreano Hyundai Motorsport.

Las diferencias son muy reducidas, con los cinco primeros en un margen de siete décimas de segundo.

Cabe recordar que el “skake down” fue cancelado, ya que no se daban las condiciones necesarias para su desarrollo, por la cantidad de agua caída en la zona de influencia.

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Domínguez busca la hazaña

El joven piloto paraguayo Diego Domínguez Bejarano, con la navegación del copiloto español Rogelio Peñate en el Ford Fiesta Rally3 Evo, se ubicó en el quinto lugar de la clasificación en la JWRC, a 2,6 segundos del líder, William Creighton.

Nuestro compatriota tiene la posibilidad de llegar al título en la categoría, habida cuenta que el rally griego otorga no sólo doble puntaje, sino también un punto extra por cada tramo ganado para aumentar la cuenta.

Seis de ocho pilotos estarán pugnando por el cetro, cuyo premio será la financiación de 4 fechas en la WRC2 durante el 2024, de la mano del M-Sport Ford.