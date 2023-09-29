WRC: Tänak toma la punta en Chile, DDB lidera su categoría y Fau Zaldívar es octavo

El último ganador del rally chileno en 2019, Ott Tänak, tuvo una espléndida jornada en la que fue el más rápido en tres de las seis pruebas especiales disputadas y culminó en el primer lugar del clasificador por delante del piloto finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20 N Rally1), a quien le hizo 4,2 segundos, y del piloto británico Elfyn Evans (Toyota Yaris GR Rally1), a quien le quitó 12,7 segundos, respectivamente.

En lo que respecta al desempeño de los pilotos paraguayos, Diego Domínguez Bejarano, al mando del Ford Fiesta Rally3, es el mejor de la categoría WRC3 y se encuentra cómodo en la punta, con una ventaja de 1:09,0 sobre el piloto peruano Eduardo Castro.

Por su parte, Fau Zaldívar (Hyundai i20 N Rally2) cerró el día en el octavo lugar de la categoría WRC2 Challenger, luego de una primera sección complicada en la que golpeó la llanta trasera izquierda de su auto y torció un brazo de dirección, lo que motivo la perdida de valiosos segundos al final de la jornada. No obstante, culminó la etapa y saldrá mañana a recuperar parte del tiempo perdido hoy, en una competencia a la que aún le quedan dos etapas.

Hoy se disputaron 6 pruebas especiales, con 112,8 kilómetros de tramos cronometrados, y para mañana está previsto el paso de todos los autos por la misma cantidad de PE, pero con 154 kilómetros de recorrido total.