WRC-Rally de Chile-Etapa1: Tänak y Ford en la punta

Al término de las seis primeras pruebas especiales, Tänak –último ganador del rally chileno en 2019– aventaja en 4,2 segundos al piloto finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20 N) y en 12,7 segundos al piloto británico Elfyn Evans (Toyota Yaris GR), respectivamente.

Sin embargo, fue Evans quien tomó la delantera al principio del día, y no le queda otra opción que ganar para intentar recortar distancias con el vigente campeón del mundo, el finlandés Kalle Rovanperä, en la clasificación del campeonato.

Kalle tiene actualmente una diferencia a su favor de 33 puntos sobre Elfyn, con un total de 90 puntos aún por repartirse en las tres últimas pruebas del certamen –incluida la de Chile–, y podría coronarse como campeón mañana si gana el rally y el galés no suma más de 3 puntos.

Los paraguayos en carrera

En lo que respecta a los pilotos paraguayos, Diego Domínguez Bejarano, navegado por Rogelio Peñate en el Ford Fiesta Rally3, comanda las acciones en la categoría WRC3 y tiene una ventaja de 1:09,0 sobre el peruano Eduardo Castro.

Por otro lado, Fau Zaldívar, junto a Marcelo Der Ohannesian, culminó en el octavo lugar de la categoría WRC2 Challenger después de un complicado inicio tras haber golpeado la llanta trasera izquierda y torcido un brazo de dirección del Hyundai i20 N Rally2.

Lea también: Super Prime: Con 91 máquinas, vuelve la pasión al Rubén Dumot

Aún así, pudo cerrar la etapa de ayer y saldrá hoy a recuperar el tiempo perdido, en una competencia que todavía tiene dos etapas por disputarse.

La Etapa 2 de hoy comenzará a las 6:57 de Paraguay, y está previsto el paso nuevamente por 6 pruebas especiales, con 154 kilómetros de recorrido total.