WRC-Rally de Chile/Etapa2-SP: El estonio Tänak se afianza como líder

Al volante del Ford Puma Rally 1 del M-Sport, el piloto de 35 años, nacido en Kärla, ganó cuatro de los seis tramos disputados ayer.

Ya había ganado tres el viernes, en la jornada inicial del rally chileno, que vuelve al calendario luego de cuatro años –2019– y es el único en Sudamérica este año.

Su escolta, el finlandés Teemu Suninen (Hyundai i20 N), quedó a 58,3 segundos; y el tercero, el belga Thierry Neuville, otro piloto del Hyundai Motorsport, está a 1:12,2 del líder.

Detrás vienen los dos candidatos a ganar el certamen mundial, el británico Elfyn Evans (cuarto) y el finlandés Kalle Rovanperä (quinto), ambos pilotos del Toyota Yaris GR, del Toyota Gazoo Racing.

En lo concerniente a los pilotos paraguayos, Diego Domínguez Bajarano, a pesar de un llantazo ayer, sigue en la punta de la WRC3, a bordo del Ford Fiesta Rally3, navegado por Rogelio Peñate, y hoy sólo deberá administrar la ventaja de 3:11,8 que tiene a su favor, para llegar al triunfo.

Fau Zaldívar escaló dos posiciones en la categoría WRC2 Challenger y es sexto, junto a Marcelo Der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, en un día más que exigente -con tres llantazos- en el que la gestión de las cubiertas fue un gran desafío para todos.

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En la jornada, desde las 8:07, se cumplirá la tercera y última etapa, con 4 PE y 54,1 kilómetros de tramos bajo el reloj.

Super Prime en el Dumot

Hoy, a partir de las 8:00, se pondrá en marcha la sexta fecha del Campeonato Nacional de Super Prime, en el Autódromo Víctor Rubén Dumot de Capiatá.