WRC: Toyota, marca campeona en Chile

El piloto estonio Ott Tänak, con el Ford Puma Rally1 Hybrid del equipo británico M-Sport, repitió su victoria de 2019 al imponerse ayer en el Rally de Chile; mientras que el equipo de origen japonés Toyota Gazoo Racing aseguró la corona de constructores a falta de dos fechas para el final del campeonato.

Tänak, quien había tomado el liderato del Rally BioBío el pasado viernes, se mantuvo en los puestos de vanguardia en la jornada sabatina y logró administrar su ventaja para obtener el mejor tiempo de la clasificación general junto a su copiloto Martin Järveoja, con un registro final de 3h06:38.1.

El nacido en Kärla, Estonia, consiguió su segunda victoria este año luego de ganar en Suecia, en febrero pasado, gracias a la estrategia de carrera y a la regularidad que demostró el fin de semana.

El belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) terminó segundo, a 42,1 segundos del ganador, con un gran cierre al ganar tres de los cuatro tramos recorridos en la jornada de ayer.

Su compañero de equipo, el finlandés Teemuu Suninen, se mantuvo segundo y con posibilidades de darle caza a Tänak hasta que tuvo problemas con la suspensión de su Hyundai, que le obligó a abandonar la competencia.

Su retiro abrió la puerta para que el Toyota Gazoo Racing pudiese sumar los puntos necesarios para alcanzar el título entre los constructores.

En la tercera posición terminó el piloto británico Elfyn Evans con el Toyota GR Yaris, a 1:12,1 de la punta.

Con estos resultados se mantiene abierta la lucha por el título de pilotos, que lidera con 31 puntos de ventaja el finlandés Kalle Rovanperä, que finalizó cuarto en Chile y sumó 5 puntos más en el certamen tras adjudicarse el mejor tiempo de la Power Stage.

Con relación a los pilotos paraguayos, Fau Zaldívar, navegado por el argentino Marcelo Der Ohannesian, a pesar de varios inconvenientes que se presentaron en el Hyundai i20 N Rally2 durante las dos primeras etapas (rotura de brazo de dirección y tres llantazos), que lo alejaron en el clasificador, finalmente pudo remontar en la tercera y última etapa de ayer y logró cruzar la meta en el quinto puesto de la categoría WRC2 Challenger, en un fin de semana en el que la administración de las cubiertas también fue determinante para todos los equipos.

Por su parte. Diego Domínguez Bejarano, junto al copiloto español Rogelio Peñate, cuando lideraba cómodo en la WRC3 –por más de tres minutos–, tuvo que decir adiós a la carrera en el último día, cuando solo faltaban tres tramos para el final, por la rotura de la suspensión delantera derecha del Ford Fiesta Rally3.

Al no conseguir el triunfo en Chile, Diego es el subcampeón de la categoría.