WRC-Central European Rally 2023: Neuville arranca en punta

Neuville tuvo un acumulado de 6:06,9, y sacó una ventaja de 1,2 segundos a Tänak y de 5,8 a Ogier.

Kalle Rovanperä es cuarto, y Elfyn Evans octavo, a casi cinco segundos de este último, por lo que de acabar así lograría su objetivo de alzarse nuevamente con el título.

Fau en la WRC2 Challenger

Por su parte, Fau Zaldívar, navegado por Marcelo Der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, culminó en el 18° lugar de la categoría WRC2 Challenger, luego de transitar los primeros 11,4 km sobre asfalto, una superficie no habitual para nuestro compatriota.

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“Muy concentrados y haciendo nuestra carrera. El piso estaba húmedo y con poco grip. Como hace mucho que no competimos en asfalto, iremos ganando confianza tramo a tramo”, culminó el paraguayo.

Hoy se correrán 6 PE, con un recorrido de 121,8 km.