ABC Motor
27 de octubre de 2023 a la - 01:00

WRC-Central European Rally 2023: Neuville arranca en punta

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Thierry Neuville ganó uno de los dos tramos de ayer y es primero. Foto: www.ewrc-results.com
Thierry Neuville ganó uno de los dos tramos de ayer y es primero. Foto: www.ewrc-results.comGentileza

El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) lidera el Rally de Europa Central que se desarrolla en República Checa, Alemania y Austria, tras la disputa de la primera jornada ayer y supera provisionalmente al estonio Ott Tänak (Ford Puma) y al francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), quienes quedaron segundo y tercero, respectivamente.

Por Derlis Santacruz

Neuville tuvo un acumulado de 6:06,9, y sacó una ventaja de 1,2 segundos a Tänak y de 5,8 a Ogier.

Kalle Rovanperä es cuarto, y Elfyn Evans octavo, a casi cinco segundos de este último, por lo que de acabar así lograría su objetivo de alzarse nuevamente con el título.

Fau en la WRC2 Challenger

Por su parte, Fau Zaldívar, navegado por Marcelo Der Ohannesian en el Hyundai i20 N Rally2, culminó en el 18° lugar de la categoría WRC2 Challenger, luego de transitar los primeros 11,4 km sobre asfalto, una superficie no habitual para nuestro compatriota.

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Muy concentrados y haciendo nuestra carrera. El piso estaba húmedo y con poco grip. Como hace mucho que no competimos en asfalto, iremos ganando confianza tramo a tramo”, culminó el paraguayo.

Hoy se correrán 6 PE, con un recorrido de 121,8 km.