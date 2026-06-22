Comunicado a nuestra audiencia

2.⁠ ⁠En estricto cumplimiento de las directivas de la FIFA y la licenciataria “Torneos y Competencias”, nuestro medio ha realizado inmediatamente las primeras reparaciones. Desafectó a nuestro relator de la cobertura oficial del torneo y de programas vinculados a la competencia.

3.⁠ ⁠Adicionalmente, Jorge “Chipi” Vera ha reconocido inmediatamente ante la FIFA y su licenciataria las desafortunadas manifestaciones y envió una nota de rectificación y disculpas dirigida al equipo de acreditaciones. En la comunicación admitió el exceso verbal producto de la tensión de una transmisión en vivo. También ofreció realizar las aclaraciones y pedido de disculpas ante la audiencia de todas las plataformas que corresponden al Grupo ABC.

4.⁠ ⁠Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación. Las disculpas fueron presentadas, el error fue admitido y las medidas correctivas fueron adoptadas de inmediato.

5.⁠ ⁠La medida priva a un profesional de su principal herramienta de trabajo en la competencia futbolística más importante del mundo. Con ello se desconoce la trayectoria de décadas, caracterizada por el respeto, el profesionalismo y el cumplimiento de normas que rigen el ejercicio periodístico y las coberturas deportivas nacionales e internacionales.

6.⁠ ⁠Corregir errores es necesario. También lo es que las sanciones sean razonables, proporcionales y compatibles con los principios básicos de justicia.

7.⁠ ⁠El Grupo ABC reafirma su compromiso con su audiencia y con la cobertura profesional e independiente de los acontecimientos deportivos más relevantes del mundo. Seguiremos informando con la misma convicción, pasión y responsabilidad que nos han acompañado siempre. También esperamos que ninguna institución renuncie a principios de justicia y equidad.

8.⁠ ⁠Ninguna sanción debería ignorar la trayectoria de una vida profesional por un hecho aislado, reconocido y corregido. Confiamos en que la FIFA revisará su determinación y permitirá que la proporcionalidad y el diálogo nos lleven a la justicia.