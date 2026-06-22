Comunicado a nuestra audiencia

2. En estricto cumplimiento de las directivas de la FIFA y la licenciataria “Torneos y Competencias”, nuestro medio ha realizado inmediatamente las primeras reparaciones. Desafectó a nuestro relator de la cobertura oficial del torneo y de programas vinculados a la competencia.
3. Adicionalmente, Jorge “Chipi” Vera ha reconocido inmediatamente ante la FIFA y su licenciataria las desafortunadas manifestaciones y envió una nota de rectificación y disculpas dirigida al equipo de acreditaciones. En la comunicación admitió el exceso verbal producto de la tensión de una transmisión en vivo. También ofreció realizar las aclaraciones y pedido de disculpas ante la audiencia de todas las plataformas que corresponden al Grupo ABC.
4. Creemos que la cancelación definitiva de una credencial durante toda la disputa del torneo constituye una sanción extrema y manifiestamente desproporcionada para una falta primaria que fue reconocida de inmediato, respecto a la cual se ofrecieron disculpas formales y mecanismos concretos de reparación. Las disculpas fueron presentadas, el error fue admitido y las medidas correctivas fueron adoptadas de inmediato.
5. La medida priva a un profesional de su principal herramienta de trabajo en la competencia futbolística más importante del mundo. Con ello se desconoce la trayectoria de décadas, caracterizada por el respeto, el profesionalismo y el cumplimiento de normas que rigen el ejercicio periodístico y las coberturas deportivas nacionales e internacionales.
6. Corregir errores es necesario. También lo es que las sanciones sean razonables, proporcionales y compatibles con los principios básicos de justicia.
7. El Grupo ABC reafirma su compromiso con su audiencia y con la cobertura profesional e independiente de los acontecimientos deportivos más relevantes del mundo. Seguiremos informando con la misma convicción, pasión y responsabilidad que nos han acompañado siempre. También esperamos que ninguna institución renuncie a principios de justicia y equidad.
8. Ninguna sanción debería ignorar la trayectoria de una vida profesional por un hecho aislado, reconocido y corregido. Confiamos en que la FIFA revisará su determinación y permitirá que la proporcionalidad y el diálogo nos lleven a la justicia.