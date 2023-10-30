WRC: Rovanperä, bicampeón.

Rovanperä (Toyota Yaris GR), de 23 años, gana así su segunda corona mundial consecutiva, demostrando una precocidad inédita en el Mundial de rallies (World Rally Championship).

El piloto belga Thierry Neuville (Hyundai) ganó la prueba ayer, y el estonio Ott Tänak (M-Sport Ford) quedó tercero.

Kalle se vio beneficiado por la salida de pista el sábado de Elfyn Evans, su compañero en el equipo Toyota, que era el único que podía disputarle el título, incluso si sus opciones eran mínimas.

El finlandés ha ganado en total 11 rallies en esta categoría (3 esta temporada), en la que solo ha abandonado una vez, precisamente en Finlandia.

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Fau Zaldívar, finalizó octavo

El piloto paraguayo Fau Zaldívar (Hyundai i20 N Rally2) tuvo una muy buena experiencia el fin de semana en el complicado Rally de Europa Central, sobre asfalto, donde sumó kilómetros y cerró la competencia en el octavo lugar de la categoría WRC2 Challenger.

Una superficie no habitual para nuestro compatriota, pero que supo administrar desde el primer día para ir escalando posiciones y concluir entre los diez mejores de una Clase bastante poblada en este rally, que incluyó tramos por tres países.

Jornadas con lluvia y mucha humedad se tuvieron al principio del rally, lo que obligaba a las tripulaciones a intentar mantenerse sobre el asfalto sin cometer errores, ya que las salidas terminaban de muy mala manera y prácticamente sin poder continuar.

Otra de las dificultades fue el barro y la suciedad en el camino, que sumada a la falta de adherencia dejaba muy complicada las chances de los pilotos de acelerar al máximo.

Con estas condiciones tuvo que lidiar Fau, acompañado en el Hyundai i20 N Rally2 por el argentino Marcelo Der Ohannesian. Más adaptado al piso en las jornadas del sábado y ayer, Zaldívar logró mantenerse entre los 10 mejores de la competencia, para cerrar la carrera como 8°.

Esta fue la última prueba mundialista de la temporada para el paraguayo, que ahora apunta nuevamente al certamen local, donde es el líder del campeonato.

Luego de obtener el Campeonato Sudamericano de Rally FIA/Codasur hace unas semanas, Fau cierra así su calendario en el WRC y se prepara para las últimas citas del Petrobas Nacional de Rally.