ABC Motor
18 de noviembre de 2023 a la - 01:00

WRC-Rally de Japón: Elfyn Evans lidera y Neuville abandona

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Elfyn Evans y Martin Scott sobre el mojado y complicado asfalto del rally nipón.
Elfyn Evans y Martin Scott sobre el mojado y complicado asfalto del rally nipón.Gentileza

El piloto británico Elfyn Evans se colocó ayer como líder del Rally de Japón, mientras que Thierry Neuville, quien pelea por el subcampeonato del certamen mundial, tuvo un fuera de ruta y tuvo que abandonar.

Por Derlis Santacruz

En esta última cita del WRC, en el que Kalle Rovanperä ya se proclamó como campeón, Evans supera por ahora en 1:49,9 al francés Sebastien Ogier, y en 2:06,6 a Rovanperä, con sendos Toyota GR Yaris.

El podio provisional es por lo tanto 100% del Toyota Gazoo Racing. Neuville, con su Hyundai i20, salió de la ruta en la PE6, cuando iba segundo en la clasificación general. Tanto él como su copiloto salieron sin daños del accidente. Thierry tiene por lo tanto muy complicado el subcampeonato.

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El rally continúa hoy con 8 PE y culminará mañana.