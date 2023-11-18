WRC-Rally de Japón: Elfyn Evans lidera y Neuville abandona

En esta última cita del WRC, en el que Kalle Rovanperä ya se proclamó como campeón, Evans supera por ahora en 1:49,9 al francés Sebastien Ogier, y en 2:06,6 a Rovanperä, con sendos Toyota GR Yaris.

El podio provisional es por lo tanto 100% del Toyota Gazoo Racing. Neuville, con su Hyundai i20, salió de la ruta en la PE6, cuando iba segundo en la clasificación general. Tanto él como su copiloto salieron sin daños del accidente. Thierry tiene por lo tanto muy complicado el subcampeonato.

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El rally continúa hoy con 8 PE y culminará mañana.