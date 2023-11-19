WRC-Rally de Japón: Evans, cerca de la victoria

Evans, de 34 años, nacido en Dinas Mawddwy, al norte de Gales, logró una ventaja considerable con relación a sus compañeros de equipo: 1:15,0 con respecto del francés Sébastien Ogier, múltiple campeón mundial de la especialidad; y de 1:40,6 del finlandés Kalle Rovanperä, actual monarca del certamen.

Por detrás de este “Top 3″, que no ha cambiado desde la jornada del viernes por la tarde, están; otro finlandés, Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1), el estonio Ott Tänak (Ford Puma Rally 1) y el japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1).

La jornada de ayer estuvo marcada por una mejora de las condiciones meteorológicas. En la víspera varios pilotos sufrieron las trampas de las carreteras japonesas, acentuadas por la lluvia y la niebla.

Entre las víctimas estuvo el piloto belga Thierry Neuville, que lucha por el título simbólico de subcampeón con Elfyn, que se salió de la carretera, provocando daños importantes en su máquina.

Lea también: F1: GP de Las Vegas retorna luego de 41 años

Thierry y Wydaeghe salieron indemnes, pero no pudieron continuar el viernes, perdiendo la esperanza de ganar esta carrera, como lo habían hecho el año pasado.

Hoy culmina el rally con la disputa de seis pruebas especiales.