XXXVI Rally Trans-Itapúa: Migue Zaldívar toma la posta y lidera

ENCARNACIÓN (Enviados especiales). La apertura del Petrobras Campeonato Nacional de Rally y a la par del Sudamericano de Rally FIA Codasur tuvo una primera etapa cargada de situaciones cambiantes y sorpresas. Luego de la fiesta nocturna del viernes en la Costanera Bolik, donde Fau Zaldívar y Marcelo Der Ohannesian se apuntaban el mejor registro con el Hyundai i20 N Rally2, hoy se daba la continuidad de la etapa 1, con 6 PE.

Los tramos estaban abarrotados de público, que desde la noche del viernes ya había ingresado, con un marco maravilloso para que la jornada sea espectacular, a lo que se agregan las condiciones más que óptimas de los caminos.

Fau Zaldívar, vigente campeón nacional y sudamericano de rally, abría el tramo y mostraba sus intenciones, logrando una gran diferencia con respecto al resto, aunque fueron los de la nueva generación, como Diego Domínguez Bejarano y Migue Zaldívar quienes no superaron los diez segundos en contra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el siguiente tramo el piloto mundialista siguió marcando distancia entre sus contendientes, mostrando un gran nivel, mientras que la siguiente PE quedaba en poder de Agustín Alonso, para meterse en la conversación.

Tras la asistencia, Domínguez ganaba su primer tramo y Fau le contestaba con otro tiempazo en la PE6, la penúltima del día. En el tramo final de la jornada se dio el principal golpe de la clasificación, cuando Fau y Diego se pasan en un sector y quedan fuera de competencia, asumiendo en ese momento el liderato Augusto Bestard.

Lea también: XXXVI Edición del Rally Trans-Itapúa: Fau se acredita el primer scratch

Luego de un parón para restablecer la seguridad le tocó el turno a Migue de recorrer el tramo, que lo ganó Alonso, pero el tercer mejor tiempo le sirvió al mayor de los Zaldívar para tomar la posta dejada por su hermano y pasar a ser el vencedor de la etapa y líder de la competencia.

Con una ventaja de 6,2 y 12,6 segundos sobre Bestard y Alonso, encaran la etapa de mañana Migue y Diego, en busca de un nuevo triunfo en el Nacional y el que podría ser el primero por Codasur.

Desde Nicolás Tómboly, Didier Arias, Juan Martín Masi, Ale Galanti y Gustavo Saba, la distancia con el puntero ya supera el minuto.

En la tracción sencilla, por nuestro campeonato, el líder es Diego Cruz con el Peugeot 208 Rally4, superando a Ricardo Fretes (Honda Civic) y Omar Benítez (Peugeot 207).

La etapa de mañana arrancará a las 8:30 con la PE Aka Karaya, de 15,07 km, seguida de la PE9 Hohenau, de 17, 18 km, a las 9:28; y la PE10 Autódromo, de 2,6 km, a las 10:16. Estos tramos se repiten en una ocasión para completar 6 PE en esta etapa 2.

Un dato que no tiene que ver con lo deportivo, pero que afecta y mucho, fue la actitud de algunos desubicados que no respetaron las directivas de los guardarrallys, que obligó a la organización a cancelar dos tramos, situación que ojalá no se repita hoy y más nunca.