Rally: Artigas, del Trans-Itapúa al WRC

El Intendente Municipal de dicha ciudad, Luis Alberto Arriola Chamorro, dialogó en exclusiva con nuestro medio y realizó un balance de lo que fue la primera experiencia con el RTI, la que consideró como muy positiva, por lo que ya se preparan con todo para lo que será la fecha mundialista, a finales del mes de agosto.

En primer lugar, ¿Cómo se dio para que una prueba especial del 37° Rally Trans-Itapúa se realice en el municipio a su cargo?

- La verdad es que desde hace muchos años venimos hablando con un amigo que es miembro organizador del Rally Trans-Itapúa (RTI), él es del Círculo Encarnaceno de Volantes (CEV). Después de varias conversaciones, vinieron algunos referentes del CEV, y recorrimos varios caminos internos de la ciudad y fueron ellos quienes eligieron el tramo que fue utilizado en esta edición. Finalmente, se dio la oportunidad de hacer realidad que General Artigas sea sede, con un tramo de 15 kilómetros.

En segundo, ¿Qué ofreció en ésta ocasión a los competidores, en cuanto a las condiciones del tramo y su entorno; y al público en general, con relación a la infraestructura, la ciudad de General Artigas?

- Lo que nosotros ofrecimos en principio fue que, yo mismo como Intendente, encabece toda la organización a nivel Distrital. Para ello, habíamos enrripiado, vía licitación y con fondos propios (sin estar seguros de que ese iba a ser ese el tramo), un total de 7 kilómetros, después adecuamos los otros 8 kilómetros para completar los 15. Además, perfilamos todos los caminos que daban acceso al mencionado tramo. Trabajamos con la gente para que se concientice sobre el evento, repartimos cal entre los lugareños para que pinten la base de sus árboles y los accesos a sus propiedades. Hicimos limpieza de malezas y movimos muchísima gente del lugar, a quienes se sumaron prácticamente todos los funcionarios municipales. Alquilamos maquinarias viales y trabajamos día y noche para que realmente General Artigas tenga un tramo del RTI, y sin dudas, creo fue el mejor.

Luego de lo que fue esta primera experiencia, ¿Cuál sería el balance que puede realizar al respecto?

Hay que ser sinceros, nosotros no somos rallytas, no tenemos experiencia en la organización de un rally. Hicimos todo lo posible y más como municipio, con la supervisión obviamente de todos los organizadores, y considero que el resultado fue altamente positivo. General Artigas fue conocida y mediante este RTI, fue considerada como marca del deporte motor, además, económicamente fue muy rentable para todos. Los pobladores hicieron su agosto, su platita como se dice con este rally, algunos lograron recaudar G. 10.000.000, otros G. 15.000.000, y otros G. 2.000.000, es decir, todos ganaron, aparte de disfrutar de un espectáculo como este muy poco visto por los artigueños, ya que vivimos en una zona rural. La verdad, la gente está muy motivada y estamos esperando con muchas ansias el WRC Rally del Paraguay.

Al cierre de lo que fue la competencia en esa parte del séptimo departamento de nuestro país ¿Cuáles fueron las repercusiones en todos los sentidos?

Las repercusiones fueron altamente positivas, era lo que le faltaba a General Artigas, para la motivación de la gente, para despertarnos todos, para cambiar nuestro chip y ver que si se pueden hacer cosas importantes en la ciudad. Todos están entusiasmados, más todavía porque el pasado martes, firmé el convenio para que General Artigas, sea sede del WRC Rally del Paraguay, eso es seguro, ya están firmados todos los papeles, y a partir de ahí, todos los días estamos difundiendo esta información a nivel local, para concienzar a la gente de que se viene algo más que importante e histórico para nuestra querida ciudad de General Artigas.

Y para redondear, ¿Se siente satisfecho, desde su cargo, por lo realizado en dicha ocasión?

Yo como Intendente de General Artigas, me siento muy realizado porque fue muy sacrificado este RTI, porque teníamos mucha presión de que si nos llegábamos a tiempo, nos iban a quitar el tramo, esa era la carga que tenía, a la que se sumaron el calor infernal de 42° de temperatura y la sequía, pero creo que todo salió muy bien. Realmente me siento muy satisfecho, yo no me fui de espectador, me fui como un soldado más, recorrí con el público e hice todo lo que estuvo a mi alcance. En la previa, como municipio, hicimos presencia en el lugar repartiendo también afiches y calcomanías para los autos, e hicimos todo lo que era necesario para favorecer a la organización.

En función a lo que podría ser la llegada del WRC Rally del Paraguay a dicha localidad, ¿Cuáles serían los aspectos a mejorar que tendrían en cuenta en caso de recibir un evento de ésta naturaleza?

Hay muchísimo para mejorar, en base a la experiencia del RTI, tenemos que ver todo lo relativo a la asistencia integral de los bomberos voluntarios, para seguir trabajando de la mejor manera posible, de la salud pública y de la seguridad. Tenemos que insistir más en la limpieza del tramo, para generar más lugares de estacionamiento y que la gente que venga a General Artigas, se sienta cómoda como en su casa. Vamos a profundizar la limpieza del casco urbano, que siempre está limpio, pero nunca está demás que sea cada vez mejor, hacer mingas ambientales, y para ello justamente firmé un convenio con el Centro de Salud local, para ejecutar un programa del Minsiterio de Salud, denominado “Artigas libre de dengue”, todo también dentro del marco del WRC Rally del Paraguay. Estamos viendo la parte de prensa, con gente que se dedica exclusivamente al deporte motor, para generar todas las informaciones que sean necesarias y ayudar a los interesados en formar parte de la fecha mundialista que tendrá su paso por nuestra ciudad. Estamos preparándonos con todo, crearemos un Consejo Distrital de Deporte y de Turismo, para fortalecernos como municipio, concluyó Luis Arriola.