FIA Fórmula 2-GP de Australia: Joshua, inicio soñado y liderazgo

Un perfecto inicio de temporada tuvo el piloto paraguayo Joshua Duerksen (21 años), en su segundo año corriente en la FIA Fórmula 2, luego de cerrar el 2024 con una victoria en la última carrera en Abu Dabi y abrir este año con otro fenomenal triunfo en la carrera sprint del Gran Premio de Australia, en Melbourne.

Nuestro compatriota sale airoso y líder del campeonato con 10 puntos que alcanzó con la sprint del sábado, atendiendo a que la carrera principal no se pudo realizar a consecuencia de la lluvia en el Albert Park de Melbourne, que en principio se retrasó por una hora y finalmente, los comisarios decidieron su cancelación.

En la única carrera que se disputó en la Fórmula 2, Duerksen estuvo brillante, partiendo desde la segunda posición para rápidamente tomar el liderazgo y no saltarlo hasta la vuelta 23 y la bandera a cuadros. Si bien tuvo dos relanzamientos por presencia del auto de seguridad, en ningún momento estuvo en peligro el triunfo de Joshua por delante del italiano Leonardo Fornaroli y el británico Luke Browning.

En conferencia de prensa oficial posterior a la carrera, el piloto paraguayo mencionó sobre cerrar un año ganando y abrir el otro, también arriba: “Sí, para ser sincero, es perfecto. El año pasado, cuando gané la carrera en Abu Dabi, pensé: “Vale, este es el final perfecto, ganar la carrera principal y entrar en el top 10″. Y ahora, empezar la temporada con una victoria, es genial, una sensación increíble. Ganar en Australia es algo en lo que no pensaba antes del fin de semana. Sabía que estaría delante, que tendría buen ritmo, pero no, no sé por qué, se me ocurrió que ganaría la primera carrera. Luego pensé: “Vale, sí, es posible, hagámoslo”.

Joshua y la FIA Fórmula 2 retorna a las actividades con el Gran Premio de Baréin, en el circuito de Sakhir, para la segunda prueba del calendario, del 11 al 13 de abril.