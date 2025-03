Rally de San Pedro: Inicio postergado

La mayoría de los competidores del rally presentaron en horas de la tarde una nota dirigida a la organización, en la que solicitaron la no realización de la PSE1, denominada Circuito Centro Santaniano de Volantes (CSV), de 3,8 kilómetros, al no darse las condiciones necesarias de seguridad para el efecto, ya que se trataba de un tramo nocturno y quizás la visibilidad iba a ser un gran obstáculo -por la falta de luz y la posible presencia de polvo en suspensión-, motivos por los cuales no quisieron correr bajo esos riesgos.

Lea mas: Con 54 tripulaciones arranca la acción

El Comisariato Deportivo analizó dicha petición y resolvió, en uso de sus atribuciones, postergar la mencionada PE, también tomando en consideración que empezaron a caer algunas gotas de lluvia, en contrapartida, lo que hubiera complicado aún más el normal desarrollo de la competencia, preservando finalmente el espectáculo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Así, el referido tramo se disputará como la última prueba especial de este sábado (PE 7), luego de las tres previstas (Monte Alto a Calle 6 de Enero, de 10 km; Calle San Felipe a Guaica, de 16 km y Club Itay a Estancia Ykua Renda, de 3 km), con su respectiva repetición, a partir de las 10:38.

En lo que respecta a las demás actividades, se cumplieron debidamente con las verificaciones y las pruebas libres oficiales o “shakedown”, sobre un tramo de 3 kilómetros.

En la tracción integral Agustín Alonso fue el más rápido al mando del Skoda Fabia RS Rally2, escoltado por Ale Galanti (Toyota GR Yaris Rally2) y Migue Zaldívar (Skoda Fabia RS Rally2), quienes quedaron a 6 y 48 décimas de segundo. El 1, 2 y 3 de la F2 o tracción simple, estuvo compuesto por Diego y César Cruz, primero y segundo, y por Enrico Massagrande, tercero respectivamente.

Al final de este viernes, la lluvia se intensificó en el segundo departamento de nuestro país y ojalá nos permita disfrutar de las mayores emociones del rally que tendremos este sábado.