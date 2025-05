Transchaco Rally-Édgar Molas: “Se define entre el 15 y 20 de mayo”

El directivo respondió: “Es un tema que lógicamente es preocupante, pero conociéndole al Chaco, sabemos que no es la primera vez que ocurre una inundación de esta dimensión. A nosotros casi nunca nos creó inconvenientes, porque corríamos en el mes de setiembre. Ahora junio, medio que se acerca muchísimo a estas últimas lluvias sobre todo, pero que están acabando de a poco. Prácticamente no llueve más en la zona de influencia del TCR. Por ese motivo, nos vamos la semana que viene (martes 6), a mirar un poco, a hablar con la gente de la zona que está involucrada con el rally y con las autoridades, para poder traer una respuesta lo antes posible y tomar la decisión que sea la más adecuada”, refirió.

Sobre la proximidad de la competencia, fue consultado si existe o no la posibilidad de llevar la carrera a otra parte del Chaco (departamento no afectado), el citado contestó: “No tenemos nada previsto en ese sentido. Nosotros creemos que va a dar (para que se corra), al menos es una opinión muy personal. Ahora, los plazos en tiempo son los que personalmente nos apuran, porque no podemos tener en la incertidumbre a todos y tomar una decisión sobre la hora. Porque no es lo mismo preparar una máquina para una fecha del Nacional, en la región Oriental, que para el TCR. Lleva su tiempo y después está toda la infraestructura (incluyendo la organizativa) y todo lo que se mueve detrás del Rally del Chaco. Yo creo que en un mes, aunque sea bastante ajustado, se hace todo eso”, expresó el dirigente.

“Tendríamos que tener una definición de la realización o no (en junio), máximo entre el 15 y 20 de mayo”, concluyó Molas.