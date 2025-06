“Tuvimos muy buen ritmo, pero no lo suficiente para la punta”

Joshua Duerksen partió y finalizó segundo en la carrera sprint de la séptima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 2. El paraguayo volvió a subir al podio después de iniciar el año con un triunfo en Australia. El piloto de AIX Racing lideró gran parte de la prueba hasta que en la vuelta 18, a diez del final, perdió el primer puesto con el español Pepe Martín de Campos Racing.

Lea más: Joshua Duerksen terminó segundo en la sprint de Austria

“Tuvimos un muy bien ritmo aunque lastimosamente no fue suficiente para la punta. Pero mucho mejor que el año pasado, especialmente en el ritmo de carrera”, analizó Duerksen, quien sumó los 8 puntos de la posición y llegó a 19 unidades en la clasificación de pilotos. El domingo a las 5:00, hora de Paraguay, disputará la carrera principal, en la que iniciará octavo.

“Las últimas dos vueltas fueron complicadas”

Desde que fue sobrepasado por Martí, quien ganó con 2,983 segundos de ventaja, Duerksen defendió la ubicación contra el checo Roman Staněk de Invicta Racing. “Pude aguantar mucho tiempo. Las últimas dos vueltas fueron muy complicadas, no tenía DRS (sistema de reducción de resistencia), Staněk se me acercaba y ya no tenia más gomas”, reveló el nacido en Asunción.