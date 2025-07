F1-12ª fecha/GP de Gran Bretaña: Norris se impone en casa

Lando Norris fue el vencedor hoy del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, ante sus compatriotas, por delante de su compañero de equipo en McLaren y líder de la tabla de posiciones del 2025, Oscar Piastri, segundo hoy en el mítico circuito de Silverstone.

En una carrera loca, marcada por una fuerte lluvia y el asfalto mojado, McLaren selló un nuevo doblete y Norris, segundo de la clasificación general, ganó el mano a mano a Piastri, justo igual que hace una semana en Austria.

“Es un sueño ganar aquí, es una sensación increíble para mí triunfar en este circuito. Fue una carrera difícil, pero he sentido el apoyo de los aficionados”, festejó Norris, que ganó su cuarto GP en 2025.

Piastri pagó cara una penalización de diez segundos con la que fue castigado al ser considerado culpable de haber frenado de manera brusca detrás del coche de seguridad, justo antes de una reanudación de la carrera cuando iba en la punta, perjudicando, entre otros, al neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

“No voy a decir nada, no quiero tener problemas. Parece ser que ya no se puede frenar detrás del coche de seguridad”, señaló con gesto serio antes de subir al podio.

No obstante, se mantiene líder, pero ahora ve reducida su ventaja sobre Norris de 15 a 8 puntos. Es el quinto doblete –primer y segundo puesto en el mismo GP– que consigue McLaren este año.

La 13ª fecha se correrá en Bélgica, el 27 de julio.