Rally de Caaguazú en marcha, con mucho en juego

El Petrobras Rally de Caaguazú, la penúltima cita del calendario, pone mucho en juego para los pilotos que pugnan por el título, ya que de acá saldrán los candidatos directos al campeonato. Los puntos logrados serán fundamentales para llegar al Transchaco Rally con las mejores chances de consagración.

Por la mañana, las 51 máquinas anotadas para la ocasión pasaron sin ningún tipo de inconvenientes por el habitual trámite de las verificaciones técnicas, administrativas y de seguridad.

Por la tarde, en la zona de Neualco, algunas tripulaciones cumplieron con las pruebas libres oficiales o shakedown buscando la mejor puesta a punto de los autos de cara a la competencia.

Y por la noche, a pesar del frío, con una muy buena presencia de público, se vivió una espectacular prueba Super Especial nocturna en el casco urbano de la ciudad, que elevó la temperatura con el rugir de los motores.

La primera etapa del sábado arrancará a las 11:30 en Neualco, con dos pruebas especiales cronometradas que se repetirán en una ocasión para completar 4 PE, con un recorrido total de 65,8 kilómetros.