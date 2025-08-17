MotoGP-Austria: Pole de Bezzecchi; sprint de Márquez

Márquez supo aprovechar al máximo las circunstancias de carrera desde el momento de la salida, y las adversidades de sus rivales, para conseguir un primer lugar que le hace todavía más líder del certamen, aprovechándose de que el autor de la “pole position”, Bezzecchi, no acertó en el momento de la partida.

Tampoco su compatriota y compañero de equipo, el italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP25), acertó en el inicio –con problemas en su moto, que a la postre hicieron que se retirase de la carrera– y el español sumaba su sexto triunfo consecutivo en una sprint y el duodécimo de un año en el que sólo cedió el P1 en Silverstone (Gran Bretaña).

Marc esperó hasta cinco vueltas del final, en la curva tres, para superar a su hermano Álex, hasta entonces líder de la competencia, que no pudo hacer nada por evitar la duodécima victoria en el Red Bull Ring.

Así acabó la carrera, con los hermanos Márquez en las dos primeras posiciones, en tanto que Pedro Acosta, que se quedó sin combustible en su moto durante la vuelta de honor, tardó un poco más en llegar al podio de la carrera sprint.